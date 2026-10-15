Jorge Campos cumple 60 años y demuestra por qué México nunca tuvo otro portero como él

Antes de que los porteros salieran jugando desde el fondo como una obligación táctica, Jorge Campos ya se aventuraba fuera del área como si los límites fueran una sugerencia. Cuando los guardametas parecían condenados a vestir de negro y a mantener un perfil discreto, él aparecía con uniformes que podían competir en colorido con una tienda de juguetes. Y cuando el futbol mexicano parecía exigirle a un arquero que midiera casi dos metros, El Brody demostró que también se podía volar sin cumplir con la estatura reglamentaria que nadie había escrito.

Este jueves 15 de octubre, Jorge Campos cumple 60 años. Su carrera pertenece a otra época, pero su imagen sigue instalada en la memoria popular mexicana. No necesitó ganar un Mundial para convertirse en una figura universal ni levantar todos los trofeos disponibles para dejar una huella que supera las estadísticas. Su legado se construyó entre atajadas, vuelos acrobáticos, goles inesperados y una personalidad que no aceptaba pasar inadvertida.

Campos convirtió una aparente desventaja física en un desafío para los delanteros. Su velocidad para salir al encuentro, los reflejos y la capacidad para achicar espacios lo hicieron competir contra atacantes que le sacaban una considerable ventaja en centímetros. En una posición donde el error suele tener nombre y apellido, él se permitió jugar con una libertad que parecía reservada para los futbolistas de campo.

Jorge Campos: De la portería a la delantera

Pero su historia tenía una segunda puerta. Cuando se quitaba los guantes, podía convertirse en delantero. No era una ocurrencia para entretener al público. Su habilidad con los pies y su olfato ofensivo le permitieron alternar funciones en el futbol profesional, una rareza que alimentó su leyenda y convirtió cada aparición en una posibilidad de espectáculo.

Con Pumas encontró un escenario ideal para desarrollar su personalidad futbolística. Con la Selección Mexicana participó en tres Copas del Mundo, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Su figura quedó asociada a una generación que ayudó a construir una identidad reconocible para el futbol mexicano en el escenario internacional.

El uniforme también atajaba miradas

Los diseños que vestía parecían hechos para un personaje de caricatura que había escapado de la pantalla y decidido jugar un Mundial. Colores eléctricos, figuras geométricas y combinaciones imposibles rompieron con la solemnidad tradicional de los porteros. Mientras otros intentaban desaparecer detrás de sus guantes, Campos convirtió su apariencia en una firma.

El uniforme dejó de ser solamente una herramienta de trabajo. Se volvió parte del espectáculo, una extensión de su personalidad y un símbolo que los aficionados podían reconocer sin necesidad de leer su nombre. El Brody entendió, antes de que las redes sociales transformaran a los deportistas en marcas permanentes, que un futbolista también podía contar una historia con su imagen.

Su influencia llegó a la cultura popular porque nunca pareció interpretar un papel. El pelo largo, la sonrisa, los colores y la manera despreocupada de moverse por la cancha formaban parte de un mismo personaje. Campos no necesitó parecerse a las estrellas extranjeras para conquistar un espacio propio. Su extravagancia tenía sello mexicano.

El apodo del inmortal

En la televisión, su carisma encontró otra cancha. Como comentarista de TV AZTECA, conserva esa espontaneidad que lo distinguía cuando defendía el arco. Su presencia conecta generaciones: quienes lo vieron volar en los estadios y quienes lo conocen por sus apariciones en las transmisiones encuentran en él una figura reconocible.

Jorge Campos se ha vuelto uno de los comentaristas más queridos del futbol mexicano.|Samuel Delgado/Samuel Delgado

A los 60 años, Jorge Campos representa una rareza en el deporte: un personaje cuya imagen no depende exclusivamente de los títulos ni de la nostalgia. Sus atajadas explican al portero; sus goles, al futbolista; sus uniformes y su personalidad explican al icono.

El futbol cambia sus sistemas, sus velocidades y sus exigencias. Los porteros ahora son parte del circuito de pases y los uniformes se diseñan para conquistar mercados globales. Sin embargo, El Brody conserva una identidad imposible de confundir.

Feliz cumpleaños a EL INMORTAL.

