El futbolista del América que se iría al Cádiz de España

El plantel del América para el Clausura 2023, está cerca de completarse. Sin embargo, el equipo de Fernando Ortíz podría perder a un jugador, dado que interesa al Cádiz de España.

Cabe recordar que las Águilas del América están a la espera de contratar a un defensa lateral derecho, posición que quedó vacante tras la salida de Jorge Sánchez. De igual manera, Federico Viñas estaría cerca de abandonar la institución, ante la falta de minutos.

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Jorge Meré interesa al Cádiz de España

De acuerdo a información del Diario AS de España, el Cádiz de LaLiga está intersado en Jorge Meré, quien pertenece al América pero que no entra en planes de Fernando Ortíz y compañía. Es por eso que está buscando cabida en otro club.

Meré, quien llegara procedente de la Bundesliga hace algunos torneos, tendría su segunda aventura en el futbol de España, ya que de 2015 a 2017 estuvo en el Sporting de Gijón. En México no pudo encontrar regularidad, más allá de que pasó por las Águilas y el Mazatlán.

La llegada de Jorge Meré al Cádiz, se daría principalmente por la lesión del defensa central del conjunto español, Fali. El español podría llegar por el resto de la temporada, pero dependerá de las negociaciones con el equipo de Coapa, que estaría dispuesto a darle salida al jugador, al no entrar en el proyecto del 'Tano' Ortíz.

En su paso por la Liga BBVA MX, Jorge Meré apenas ha podido disputar 16 partidos. Diez fueron con la playera del América y seis con la del Mazatlán. En ninguno de ellos pudo hacerse presente con gol o asistencia. Su mejor etapa ha sido con el Colonia de la Bundesliga, justo antes de llegar al conjunto azulcrema como uno de los bombazos del futbol mexicano.

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