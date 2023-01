Alejandro Zendejas, del América, convocado con Estados Unidos

Cuando Alejandro Zendejas pensó que se vestiría de verde, blanco y rojo, la selección de los Estados Unidos —por medio de su entrenador, Gregg Berhalter— apareció para tentarlo. La cúpula de la Selección Mexicana intentó persuadirlo para que renunciara al combinado de las Barras y las Estrellas, pero él no aceptó.

¿La razón? El jugador del América quería que Jaime Ordiales y compañía le garantizaran un sitio en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Los directivos se negaron y Gerardo Martino se aventuró a acusar al futbolista de “extorsionar” al bando que él representaba.

La convocatoria de Estados Unidos

En su primera lista de convocados posterior al Mundial, el entrenador asistente del representativo de la Unión Americana, Anthony Hudson, incluyó al volante nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Zendejas podrá participar en los duelos que Estados Unidos sostendrá contra Serbia (25 de enero) y Colombia (28 de enero), en el estadio del LAFC y del Galaxy de Los Ángeles, respectivamente.

Esto, sin embargo, no significa que el dorsal 17 del conjunto azulcrema le haya cerrado la puerta a la Selección Mexicana. Al tratarse de partidos amistosos, no habría repercusión reglamentaria si, más adelante, se decantara por representar al país que lo vio nacer. De hecho, fuentes han confirmado a Azteca Deportes que, para él, México se mantiene como la prioridad y que el áspero capítulo con el ‘Tata’ no influirá en lo que venga más adelante.

Así se compone la convocatoria en la que figura el nombre de Zendejas.



Porteros:

* Roman Celentano - FC Cincinnati (MLS)

* Sean Johnson - Sin equipo

* Gaga Slonina - Chelsea (Inglaterra)

Defensas:

* Jonathan Gómez - Real Sociedad (España)

* Julian Gressel - Vancouver Whitecaps FC (MLS)

* DeJuan Jones - New England Revolution (MLS)

* Aaron Long - LAFC (MLS)



* Jalen Neal - LA Galaxy (MLS)

* Sam Rogers - Rosenborg (Noruega)

* John Tolkin - New York Red Bulls (MLS)

* Walker Zimmerman - Nashville SC (MLS)

Mediocampistas:

* Paxten Aaronson - Eintracht Frankfurt (Alemania)

* Kellyn Acosta - LAFC (MLS)

* Aidan Morris - Columbus Crew (MLS)

* Paxton Pomykal - FC Dallas (MLS)



* Alan Soñora - Sin equipo

* Eryk Williamson - Portland Timbers (MLS)

Delanteros:

* Paul Arriola - FC Dallas (MLS)

* Cade Cowell - San Jose Earthquakes (MLS)

* Jesús Ferreira - FC Dallas (MLS)

* Matthew Hoppe - Middlesbrough (Inglaterra)

* Emmanuel Sabbi - Odense (Dinamarca)

* Brandon Vazquez - FC Cincinnati (MLS)

* Alejandro Zendejas - Club America (México)

