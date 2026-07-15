Jorge Valdano dijo en exclusiva cómo vivió la Mano de Dios de Maradona: “Sabíamos que no era legal”

Argentina e Inglaterra afrontarán una de las Semifinales más esperadas de los últimos años en la historia de la Copa del Mundo. Mientras tanto, España espera en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, equipo que logró vencer a Francia en la primera semifinal del torneo. En este contexto, Jorge Valdano contó en exclusiva para TV Azteca Deportes cómo vivió “La Mano de Dios” de Diego Maradona durante el Mundial de México 1986.

El duelo entre Argentina e Inglaterra revivió lo sucedido entre ambos equipos 40 años atrás, quien tuvo a Maradona como principal figura tras marcar los dos goles que le permitieron al cuadro sudamericano avanzar en el torneo, para posteriormente, ser campeón. Valdano fue uno de los exjugadores que estuvo presente en el Estadio Azteca aquella tarde y vivió en carne propia el famoso gol con la mano del ‘10’ de la Selección de Argentina.

Valdano contó cómo fue “La Mano de Díos” en México 1986

El hoy comentarista de TV Azteca Deportes fue consultado sobre cómo vivió el famoso gol de Maradona y aseguró que la anotación no fue legítima, pese a ser convalidada por el árbitro del encuentro. “Desde muy cerca, o sea, sin tener ninguna duda de que acababa de ocurrir algo que el reglamento no permitía”, confesó Valdano sobre el tanto de su compañero.

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Sin embargo, el exdelantero argentino comentó que, a pesar de que sabía que el gol no debía convalidarse, aseveró que cualquier método para sumar al marcador era válido aquella tarde por lo sucedido en la Guerra de Malvinas.

“Me convertí en cómplice porque fui el primero que llegué a abrazar a Diego, sabiendo que el gol no era legal. Pero era contra Inglaterra y, en aquel momento, la sensación es que todo método que empleáramos era legítimo ante lo que nos pedía el pueblo argentino”, relató Valdano para TV Azteca Deportes.

El gol de Maradona fue una “venganza” por la Guerra de Malvinas

Según la visión de Valdano, la victoria ante los ingleses en México 1986 fue una forma de vengar a los perecidos en la Guerra de Malvinas. "El partido que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial del '86 ha alcanzado una dimensión muy superior a la final de la Copa del Mundo con el paso del tiempo. Fue la venganza de la guerra de las Malvinas”, expresó el comentarista.

“Esta es una opinión que hay que entenderla en su justa dimensión. ¿Cómo va a pesar tanto un partido como una guerra? En términos simbólicos, sí. Para Argentina hubiera sido insoportable perder ese partido frente a Inglaterra.

De hecho, la dimensión que tenía para nosotros no fue la misma que tenía para los jugadores ingleses, que eran los que habían ganado aquella guerra. Y, con el tiempo, aquel partido no hizo más que aumentar su importancia”, añadió.

Lo vivido en la Guerra de Malvinas volvió a reflotar tras conocerse que Argentina e Inglaterra se volverán a ver las caras en una Copa del Mundo, en este caso, en las Semifinales de la edición 2026.