Jorge Valdano dijo en exclusiva para Azteca Deportes cómo fue aquel partido Inglaterra - Argentina en 1986

Con simulaciones y apuestas confirmadas, Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El cruce inevitablemente revive uno de los partidos más recordados en la historia del torneo: el disputado en México 1986, con Diego Maradona como héroe y con Jorge Valdano como una de las figuras argentinas.

A 40 años de aquel encuentro, Jorge Valdano —que vio “La Mano de Dios” y fue campeón del mundo con Argentina en 1986— recordó en exclusiva para TV Azteca Deportes cómo se vivía el futbol en esa época. El exdelantero explicó las diferencias entre aquel contexto y el que existe actualmente en el futbol internacional.

Jorge Valdano recordó el histórico Argentina - Inglaterra de 1986

“En ese tiempo el futbol era más duro que en este tiempo. A Diego le han pegado el triple que a Messi. Pero bueno, eso habla muy bien del futbol actual, nada que reprochar. El futbol ha cambiado mucho”, señaló Valdano al comparar las condiciones que enfrentó Maradona con las que vive Lionel Messi en la actualidad.

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El exjugador también recordó el estilo que caracterizaba al conjunto inglés durante aquella época. “Aquel partido nos enfrentó a una Inglaterra todavía un tanto primitiva. Hoy la Premier League es un laboratorio futbolístico en donde entrenadores de todo el mundo ejercen su influencia. De esa manera se sofisticó mucho el futbol inglés”, explicó.

Jorge Valdano Argentina|Getty Images/Getty Images

Jorge Valdano destacó la evolución del futbol inglés

Valdano recordó que las faltas constantes sobre Maradona eran parte del futbol de aquellos años. “En aquel momento todos eran duros, contra Corea a Maradona lo machacaron a patadas”, afirmó al describir el ambiente que rodeó la Copa del Mundo celebrada en México.

Las declaraciones llegan en la antesala de un nuevo enfrentamiento entre argentinos e ingleses. Aunque el contexto deportivo es distinto, el recuerdo de 1986 sigue presente por la importancia histórica de aquel partido, la Guerra de Malvinas de 1982 y por Diego Maradona. Valdano sabe explicarlo mejor que nadie.

Jorge Valdano explicó qué hace diferente a un Mundial

Valdano destacó el valor que tiene disputar un Mundial para un futbolista. “Nada se parece a una Copa del Mundo. Hay que atravesar todos los territorios con una emoción que pasa por encima de cualquier dificultad”, concluyó el campeón del mundo, quien vivió desde la cancha uno de los capítulos más emblemáticos en la historia del futbol argentino.

