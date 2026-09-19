De Oaxaca a MLB: José Rodríguez deja huella con sensacional debut con Blue Jays

El primer lanzamiento de José Rodríguez en las Grandes Ligas llevaba mucho más que una pelota de beisbol. Llevaba Oaxaca.

El derecho de 25 años, conocido desde niño como “Tibu”, apareció el viernes por la noche en el Globe Life Field de Arlington con el uniforme de los Blue Jays de Toronto y convirtió en realidad una historia que comenzó muchos años antes, cuando todavía era un adolescente que buscaba un lugar entre los prospectos de la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú.

Su estreno fue breve, pero dejó una estadística que permanecerá al lanzar 1.2 entradas, con un imparable, ninguna carrera, ninguna base por bolas y dos ponches ante los Rangers de Texas.

El primer bateador, Jake Burger que enfrentó terminó ponchado y el oaxaqueño salió del montículo con efectividad de 0.00 después de su primera aparición en la Gran Carpa.Y hubo un detalle que hizo todavía más especial la noche para el beisbol mexicano Detrás del plato estaba Alejandro Kirk.

De Oaxaca a Toronto, el viaje de José Rodríguez

José Ignacio Rodríguez Álvarez nació el 18 de julio de 2001 en Oaxaca de Juárez. Mide 1.98 metros, lanza por la derecha y fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles en junio de 2019, cuando apenas tenía 17 años.

Su historia con el beisbol profesional, sin embargo, había comenzado antes. En 2018 llegó a la Academia Alfredo Harp Helú, donde comenzó a desarrollar las herramientas que terminarían llevándolo al sistema de los Dodgers. Un año después, Los Ángeles apostó por aquel joven lanzador oaxaqueño y lo incorporó a su organización.

La Academia se convirtió así en uno de los primeros capítulos de una carrera que tendría que atravesar varias estaciones antes de llegar a las Grandes Ligas.

El propio sistema de las Mayores lo identifica con el sobrenombre de “Tibu”, una abreviatura de “Tiburón” que heredó junto con sus hermanos por una historia familiar relacionada con su padre.

No era un apodo menor para un pitcher que con el paso de los años comenzó a llamar la atención por su recta de alta velocidad y, especialmente, por un cambio de velocidad capaz de generar swings fallidos.

De los Dodgers a los Blue Jays; el cambio que benefició al Tibu

Rodríguez pasó buena parte de su desarrollo dentro de la organización de Los Ángeles. El 1 de septiembre de 2026, sin embargo, su carrera cambió de dirección.

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Los Blue Jays adquirieron al derecho oaxaqueño procedente de los Dodgers a cambio del también lanzador Sebastián Rodríguez. Toronto lo envió inicialmente a Triple-A Buffalo antes de darle la oportunidad de subir al roster de Grandes Ligas.

El movimiento que abrió la puerta para su debut llegó este viernes 18 de septiembre. Toronto designó para asignación a Michael Lorenzen y seleccionó el contrato de Rodríguez desde Buffalo.

La oportunidad llegó justo cuando los Blue Jays necesitaban brazos para el tramo final de la temporada.

Toronto y Texas comenzaron la serie empatados con marca de 76-77, ambos todavía en la pelea por el último boleto de comodín de la Liga Americana. Rodríguez no llegó para mirar desde el bullpen. Llegó para lanzar.

Y cuando su nombre apareció en la pizarra, Oaxaca apareció también.

Los Rangers se llevaron la victoria 7-1 sobre los Blue Jays, pero la noche y la celebración fue para Oaxaca y su hijo pródigo, José Rodríguez.