Julio Urías aparece en el roster de equipo mexicano y despierta la emoción ante el inminente regreso del lanzador

El lanzador mexicano Julio Urías podría volver al profesionalismo , lanzando para los Tomateros de Culiacán, todo esto después de un severo problema de violencia que lo ha apartado no solo de las Grandes Ligas y del beisbol mexicano, sino de los reflectores y la vida pública pues se sabe muy poco de él.

Pero ahora ha vuelto a ser noticia y a la afición del beisbol le ha ilusionado la idea de ver repuesto a Julio Urías y jugando de nuevo en un diamante, todo esto tras el llamado de los Tomateros de Culiacán.

En un roster preliminar de invitados a los entrenamientos de pretemporada, Tomaretos lo incluyeron y el nombre destacó de inmediato en las últimas horas.

¡𝐋𝐀 𝐌𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 "𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀𝐓𝐎 1️⃣4️⃣" 𝐓𝐈𝐄𝐍𝐄 𝐀 𝐒𝐔𝐒 𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐎𝐒!



Con ustedes, la 𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 a nuestra pretemporada 25-26.



— Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) August 15, 2025

Este es el comunicado de Tomateros sobre Julio Urías

El inicio de la pretemporada está a menos de un mes y este jueves, el Club de Béisbol Tomateros de Culiacán anuncia sus 65 invitados mexicanos a los entrenamientos, que arrancarán el próximo 8 de septiembre.

La lista incluye a siete receptores, doce jugadores de cuadro, seis jardineros y 40 lanzadores.

Receptores (7): Alí Solís, Ildefonso Ruiz III, Kevin Robledo, Hansen López, Ángel Barboza, Santiago Alfonso y Raúl Torres.

Jugadores de cuadro (12): Joey Meneses, Efrén Navarro, Luis Juárez, Ramón Ríos, Sebastián García, Carlos Urías, Rosman Verdugo, Ichiro Cano, Juan Franco Alva, Jeovanny Vega, Luis Roberto Verdugo y Jesús Higuera.

Jardineros (6): Fernando Villegas, Édgar Robles, Bryan Corral, Valentín Hernández, Christian Lucero y José Cervantes.

Lanzadores (40): Manny Barreda, Luis Cessa, José Luis Bravo, Aldo Montes, Ricardo Estrada, Manuel Espinoza, Sasagi Sánchez, David Gutiérrez, Francisco Haro, Víctor González, Axel Sauceda, Fernando Olguín, Javier Pérez, Juan Fraide, Pedro Reyes, Diego Hernández, Francisco Villegas, José Carlo Meza, Jerónimo Palmeros, Santiago Rojo, David Hernández, Juan Pablo López, José Trevizo, Rafael Castañeda Jr., Diego Castro, Dahel López, Juan Márquez, Hugo Meraz, Iñaky Moreno, Christian Muñiz, José Navarrete, Luis Carlos Ramírez, Maximiliano Villanueva, Víctor García, Baltazar Arredondo, Octavio Acosta, Cristian Castillo, Pedro Salas, Felipe Hernández y Julio Urías.

Julio Urías le dio el campeonato a los Dodgers tras 32 años de sequía, pero un tema extra cancha lo dejó sin equipo

Los primeros trece días de labores, incluirán trabajo físico, táctico y estratégico. A partir del 21 de septiembre, la pretemporada combinará este tipo de trabajo con los quince juegos de pretemporada, que incluyen giras a La Paz y Puerto Vallarta, así como los Juegos con Causa.

La temporada comienza el 15 de octubre en Guasave y al día siguiente, el 16, la Nación Guinda vivirá la fiesta más espectacular del otoño, con el muy esperado espectáculo de la Inauguración en su casa, el Estadio Tomateros.

