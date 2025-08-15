Llegó a Monterrey en este mercado y hoy es el héroe del equipo y la ciudad en beisbol

Los Sultanes de Monterrey siguen con vida en los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) luego de ganar el Juego 5 ante los Charros de Jalisco. El mundo del beisbol mexicano nos ha dado noticias impactantes en estos últimos días, como el inminente regreso del lanzador Julio Urías . Sin embargo, los Fantasmas Grises también sorprendieron con su triunfo, en el que Esteban Quiroz se convirtió en héroe del equipo y de la ciudad.

Resulta que Esteban Quiroz, quien llegó a Monterrey en este año, rompió con doblete el maleficio que lo tenía con ocho turnos en blanco para comenzar el ataque, tras un error del primera base tapatío. El duelo 5 finalizó con triunfo 12-6 para los Sultanes de Monterrey y obligaron a que la serie regrese al Walmart Park. De esta manera, los regiomontanos siguen con vida en la LMB. Otra noticia que sorprendió a México es el regreso de Oliver Pérez tras haberse retirado .

Sultanes de Monterrey / X Esteban Quiroz fue clave en la victoria de Sultanes de Monterrey

¿Cómo ha sido la serie entre Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco?

Los tapatíos sorprendieron en los primeros 3 juegos de esta serie de Primer Playoff, pues los Charros ganaron los 2 primeros juegos en el Palacio Sultán para tomar una ventaja de 2-0 en la serie sobre los de Monterrey, quienes se posicionaron como el mejor equipo de la Zona Norte durante la primera fase.

El Juego 3 también terminó a favor de los de Jalisco, que tuvo como figura a Johneshwy Fargas. Los Charros ganaron por 14-2, siendo una completa paliza y se ubicaron a un duelo de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, los Sultanes revivieron en el cuarto juego que acabó con pizarra de 7-6 muy apretado. Con este triunfo en el duelo 5, los regiomontanos siguen más vivos que nunca.

¿Qué necesitan los Sultanes de Monterrey para seguir con vida en la LMB?

Tras haber alcanzado dos victorias en la serie, para avanzar de forma directa, los Sultanes deberían ganar 3 juegos consecutivos y ganar la serie, lo cual es muy poco común en el beisbol. Otra opción es que todas las series terminen en 6 juegos, para que los Fantasmas Grises avancen como mejor perdedor al tener las mismas victorias que los otros 2 perdedores, pero por ser líder y tener el mejor récord, tendrían la ventaja.