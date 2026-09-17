Equipo de la Liga BBVA MX se queda sin presidente deportivo previo a la jornada 9 del Apertura 2026

Este jueves 17 de septiembre del 2026, un equipo de la Liga BBVA MX reveló en sus redes sociales que se ha quedado sin presidente deportivo de cara a la Jornada 9 del Apertura 2026.

El club que dio a conocer la decisión de la directiva fue el Juárez. Los Bravos informaron en sus redes sociales que de mutuo acuerdo, Andrés Fassi deja de ser el presidente deportivo luego de tres años en el equipo..

"Fútbol Club Juárez informa a toda nuestra afición y opinión pública que, de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes, Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución, tras tres años de colaborar con el proyecto de Bravos.

Durante este tiempo, Andrés aportó su experiencia y visión para consolidar bases fundamentales en el desarrollo deportivo de nuestro club, por lo que siempre le estaremos agradecidos deseándole además un futuro lleno de éxito".

📋ℹ️ COMUNICADO OFICIAL | FC JUÁREZ pic.twitter.com/XtIfnE2bRl — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 17, 2026

Por el momento, se desconoce a la persona que pueda ser el nuevo presidente deportivo del equipo pero se espera que en los próximos días lo definan.

El paso de Juárez en el Apertura 2026

La diretiva de Juárez empieza a hacer varios cambios pues no han tenido los resultados esperados en el Apertura 2026. Primero con el cambio de entrenador y la llegada de Gustavo Lema al mando del equipo, ahora la salida de Andrés Fassi deja clara las intenciones de recuperar el rumbo del equipo.

Hasta el momento, tras 8 jornadas disputadas, el equipo se ubica en el último lugar de la tabla con cero victorias, cero empates y 8 derrotas. Han logrado marcar cuatro goles a favor y han recibido 23 anotaciones.