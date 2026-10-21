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Juárez vs Atlante: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 20 de octubre, partido de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX; marcador online

Juárez recibe en casa al Atlante, en la primera ocasión que se enfrentarán dentro de la Liga MX; tienen antecedentes en otras categorías lo que llama la atención por ser su primer duelo oficial.

juarez atlante liga mx jornada 13

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Juárez vs Atlante EN VIVO partido jornada 13 torneo Apertura 2026 Liga MX
En el Estadio Olímpico Benito Juárez, el cuadro de Bravos recibe al Atlante

La Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se pone en marcha con el partido entre Bravos de Juárez midiéndose ante el Atlante, en partido de media semana por esta Jornada doble. El partido se celebrará en el Estadio Olímpico de Juárez y podrás ver la transmisión EN VIVO desde las 6:50 de la tarde con la narración y comentarios de FUT AZTECA.

Este compromiso es entre escuadras que se han esforzado en el torneo pero que a estas alturas no han encontrado su mejor funcionamiento.

Atlante es el lugar 16 del torneo con apenas 11 puntos, luego de dos victorias, cinco derrotas y el mismo número de empates en este que es su regreso al máximo circuito.

En el sitio 18, está Juárez con apenas cuatro puntos luego de un triunfo y un descalabro ademas de 10 penosas derrotas que los tiene en el sótano, por lo que este juego en casa es una oportunidad para sumar unidades y pensar en remontar algunos puestos en los últimos juegos.

Atlante se enfrenta a León
Atlante se enfrenta a León|Adrian Macias/Adrian Macias

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