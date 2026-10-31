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Juárez vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 30 de octubre, partido de la Jornada 15 de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue EN VIVO todas las emociones del partido de Juárez vs Querétaro de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Juárez vs Querétaro en vivo

Escrito por: Iván Vilchis

Inicia el Viernes Botanero y uno de los primer encuentros en disputarse es el Juárez vs Querétaro correspondiente a la Jornada 15 de la Liga BBVA MX. El partido comienza en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Bénito Juárez.

Así puedes ver el Juárez vs Querétaro EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Juárez vs Querétaro lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El encuentro va a tener la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano, Francisco Chacón y Mauricio Gutiérrez.

Así llegan Juárez vs Querétaro

Juárez llega en el último lugar de la tabla con solo 5 puntos conseguidos tras 1 victoria, 2 empates y 11 derrotas con 9 goles a favor y 33 en contra. Su único triunfo del torneo fue ante Tigres. En sus últimos encuentros tuvo los siguientes resultados: empató 1-1 con Necaxa y perdió 0-1 ante Atlante y 0-5 con Cruz Azul.

Por otra parte, Querétaro llega en el noveno lugar con 20 puntos tras 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Llega de sufrir tres derrotas seguidas: 1-3 ante Cruz Azul, 1-2 contra San Luis y 0-5 frente a Santos.

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