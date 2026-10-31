Juárez vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 30 de octubre, partido de la Jornada 15 de la Liga BBVA MX; marcador online

Inicia el Viernes Botanero y uno de los primer encuentros en disputarse es el Juárez vs Querétaro correspondiente a la Jornada 15 de la Liga BBVA MX. El partido comienza en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Bénito Juárez.

Así puedes ver el Juárez vs Querétaro EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Juárez vs Querétaro lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El encuentro va a tener la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano, Francisco Chacón y Mauricio Gutiérrez.

Así llegan Juárez vs Querétaro

Juárez llega en el último lugar de la tabla con solo 5 puntos conseguidos tras 1 victoria, 2 empates y 11 derrotas con 9 goles a favor y 33 en contra. Su único triunfo del torneo fue ante Tigres. En sus últimos encuentros tuvo los siguientes resultados: empató 1-1 con Necaxa y perdió 0-1 ante Atlante y 0-5 con Cruz Azul.

Por otra parte, Querétaro llega en el noveno lugar con 20 puntos tras 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Llega de sufrir tres derrotas seguidas: 1-3 ante Cruz Azul, 1-2 contra San Luis y 0-5 frente a Santos.