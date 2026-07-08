Jude Bellingham se perdería la semifinal del Mundial 2026 si sucede esto en el partido vs Noruega

La Selección de Inglaterra ultima los detalles de su preparación para afrontar el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la Selección de Noruega. Este cruce otorgará un pasaje directo a las semifinales de la justa mundialista. Sin embargo, una de las piezas claves del combinado dirigido por Thomas Tuchel, tal como lo es Jude Bellingham, tendrá que tomar recaudos a la hora de disputar el encuentro ante el conjunto nórdico.

|Instagram: Jude Bellingham

Las alarmas se encendieron en el campamento inglés debido a una situación reglamentaria que involucra a su principal figura ofensiva. El mediocampista del Real Madrid Jude Bellingham acarrea una complicación disciplinaria que pone en riesgo su participación en las instancias sucesivas de la competencia, debido a que fue amonestado en el duelo ante México por octavos de final y por tal motivo, en caso de sumar una amarilla más en el partido ante Noruega, se perdería una posible semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La posibilidad de una baja de este calibre genera preocupación en la afición y en el cuerpo técnico de los Tres Leones.

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El conjunto inglés arribó a los cuartos de final tras dejar afuera a México en el Estadio Ciudad de México luego de ganarle por 3-2. Los dirigidos por Tuchel se encargaron de dejar afuera a una de las selecciones anfitrionas y ahora quieren ir por más. Con Harry Kane como estandarte, Inglaterra aspira a estar por lo menos entre los cuatro mejores de la competencia.

Por su parte, Noruega llegó a los cuartos luego de hacer historia y dejar afuera a Brasil en tiempo reglamentario. Con un Haaland imparable, el combinado nórdico está ante la oportunidad histórica de meterse entre las cuatro mejores selecciones a nivel mundial.