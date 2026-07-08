CONFIRMADO: Así va la tabla HISTÓRICA de goleadores de los Mundiales con Messi y Mbappé, previo a los cuartos de final del Mundial 2026

Cada justa veraniega deja nuevos récords, pero la Copa Mundial de la FIFA 2026 está reescribiendo uno de los más importantes: la tabla de máximos goleadores en la historia del torneo.

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Con los cuartos de final a punto de comenzar, Lionel Messi ya no solo pelea por defender el título con Argentina, también presume un lugar privilegiado como el máximo anotador histórico de los Mundiales. Muy cerca aparece Kylian Mbappé, quien, con apenas tres Copas del Mundo disputadas, amenaza con romper la marca en los próximos días.

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Así marcha la tabla histórica de goleadores de los Mundiales

Hasta antes del inicio de los cuartos de final, la clasificación histórica es la siguiente:

Lionel Messi (Argentina) – 21 goles

Kylian Mbappé (Francia) – 19 goles

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles

Gerd Müller (Alemania) – 14 goles

Harry Kane (Inglaterra) – 14 goles

Just Fontaine (Francia) – 13 goles

Pelé (Brasil) – 12 goles

Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles

Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles

Mbappé amenaza el récord de Messi

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Aunque Messi ocupa el primer lugar, la pelea todavía está lejos de terminar. El delantero francés suma 19 anotaciones y Francia sigue con vida en el torneo, por lo que aún tendrá oportunidades para seguir acercándose.

Otro caso llamativo es el de Harry Kane, quien ya alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del histórico Gerd Müller. Inglaterra continúa en competencia, por lo que el capitán de los Tres Leones también podría seguir escalando posiciones.

Cristiano Ronaldo quedó fuera del Top 10

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Cristiano Ronaldo. Pese a haber disputado seis Copas del Mundo, el portugués terminó su carrera mundialista fuera del Top 10 histórico de goleadores.

Tras la eliminación de Portugal frnte a España en los octavos de final, Cristiano cerró su trayectoria en los Mundiales con 10 goles, una cifra histórica, aunque insuficiente para entrar entre los diez máximos artilleros del torneo.