Juega con Argentina el Mundial 2026, pero también es de Italia y está valorado en una fortuna

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde cada detalle cuenta y la logística es clave, una de las figuras del plantel argentino destaca no solo por su habilidad en el campo, sino por una curiosidad que ha llamado la atención de propios y extraños: Thiago Almada. El talentoso mediocampista, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni, afronta esta cita mundialista con un "as bajo la manga" administrativo: posee pasaporte europeo gracias a su matrimonio con Antonella D’Alotta, una unión que, además de lo personal, le otorga una ventaja estratégica en el mercado internacional.

Almada, cuyo despliegue y visión de juego lo han consolidado como una de las piezas más interesantes de la nueva generación argentina, está hoy valorado en 15 millones de euros según Transfermarkt. Esta cifra refleja no solo su presente deportivo, sino también la enorme proyección de un futbolista que ha sabido consolidarse en la élite mientras construye su vida personal fuera de los reflectores.

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Thiago Almada vale 15 millones de euros |@thiago_almada23

Un amor que traspasa fronteras

La historia de Thiago Almada y Antonella D’Alotta tuvo su punto de inflexión a finales de 2024, cuando la pareja selló su relación en una boda que unió al mundo del deporte con el espectáculo. La tana, quien mantiene un perfil bajo pero es una presencia constante en cada paso que da el futbolista, es una reconocida influencer que ha construido una comunidad propia en las redes sociales.

Thiago Almada junto a su pareja|Instagram: Thiago Almada

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores, comparte su pasión por la moda, los viajes y su estilo de vida, convirtiéndose en un puente entre el mundo íntimo de la pareja y los aficionados que siguen cada paso del campeón del mundo. Su apoyo ha sido incondicional en el meteórico ascenso de Thiago, quien ha pasado de ser una joven promesa a representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2022 y 2026™.

Valor de mercado y futuro europeo

El hecho de poseer pasaporte italiano no es un dato menor para la carrera de Almada. En un mercado globalizado, donde las plazas de extracomunitarios suelen ser un dolor de cabeza para los clubes del Viejo Continente, la situación migratoria del argentino le otorga una libertad de movimiento envidiable.

Con 15 millones de euros como carta de presentación y el respaldo de estar compitiendo en el torneo más importante del planeta, el futuro de Almada parece continuar ligado a los grandes desafíos. Si bien su estadía en Atlético de Madrid no transcurre como lo hubiera deseado, varias instituciones importantes de Europa preguntaron condiciones por él. Justamente uno es el Nápoles de Italia, donde ya brilló su compatriota Diego Armando Maradona.