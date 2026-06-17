ÚLTIMA HORA: Lionel Messi ya está listo para el debut de Argentina y lanzó este mensaje a horas del partido vs Argelia

La cuenta regresiva ha llegado a su fin. En la antesala de que la Selección Argentina salte al campo de juego en Kansas City para su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la expectativa ha alcanzado su punto máximo. En medio de este clima de fervor, Lionel Messi ha vuelto a demostrar por qué es el líder natural de un grupo que busca defender la corona obtenida en Qatar 2022. El capitán de la Albiceleste compartió un mensaje en sus redes sociales que, lejos de las palabras grandilocuentes, utilizó la sencillez para enviar un veredicto directo hacia el corazón de la afición del país sudamericano: "Juntos".

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La publicación, realizada a través de sus historias de Instagram, muestra al plantel completo reunido en una ronda, en lo que fue uno de los últimos entrenamientos previos al duelo contra Argelia. Acompañada únicamente por una bandera celeste y blanca, la imagen sintetiza el sello distintivo del ciclo de Lionel Scaloni: la unidad inquebrantable.

La imagen de Lionel Messi en su cuenta oficial de Instagram|Instagram: Lionel Messi

Messi y el reflejo de una mentalidad ganadora

El capitán argentino ha mantenido una actividad constante en el planeta virtual durante los últimos días, compartiendo instantáneas de la convivencia dentro de la concentración. Sin embargo, esta última publicación tiene un peso distinto. La palabra elegida no es casualidad; es el pilar sobre el cual se construyó el éxito de los últimos años.

La escena en la foto refleja un combinado con la mente en el objetivo común: hacer un buen papel. La serenidad de Leo y su equipo técnico es total, transmitiendo la seguridad de un grupo que sabe exactamente qué significa jugar para Argentina en el escenario más importante del planeta.

Los once de Argentina vs Argelia

El combinado defensor del título llegó a Estados Unidos con algunos inconvenientes físicos. En ese sentido, Lionel Scaloni finalmente confirmó la alineación titular minutos antes del desafío ante Argelia.

¿Quiénes serán los once? Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.