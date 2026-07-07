¿Juega Messi? Scaloni y sus 3 cambios para Argentina vs Egipto
La Argentina de Messi juega contra la Egipto de Salah en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con estadio definido para este cruce, la selección de Argentina y su par de Egipto disputan los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mucho se ha hablado sobre Lionel Scaloni y la posibilidad de que realice varios cambios en la alineación titular debido al cansancio que provocó el partido con Cabo Verde y el bajo rendimiento. ¿Juega Lionel Messi?
¿Qué se sabe sobre la participación de Lionel Messi en Argentina vs. Egipto?
Aunque no lo confirmó en conferencia de prensa, Scaloni —que habló de la polémica de los árbitros franceses— pondrá como titular a Lionel Messi en el encuentro entre Argentina y Egipto este martes. El capitán argentino y máximo goleador de la historia de los mundiales dirá “presente” en el Atlanta Stadium.
Leandro Paredes, el primer cambio confirmado de Lionel Scaloni
El ingreso de Leandro Paredes al 11 titular de Argentina fue el único que Scaloni confirmó al 100%. El mediocentro de Boca Juniors será el pivote del equipo luego de un mal desempeño de los otros mediocampistas ante Cabo Verde. Resta definir si sale un volante o Thiago Almada.
TE PUEDE INTERESAR:
- España elimina a Portugal con un solitario gol de Mikel Merino y dejan a Cristiano Ronaldo fuera del Mundial 2026
- OFICIAL: Toluca firma a TRES futbolistas para afrontar el Apertura 2026
- Mientras Cristiano Ronaldo gana 240 millones, el salario de Lamine Yamal jugando el Mundial 2026
Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico recuperan la titularidad en Argentina vs Egipto
La prensa argentina asegura que Julián Álvarez le gana el puesto a Lautaro Martínez como centrodelantero para este partido. En tanto, Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina, quien lo venía haciendo bien pero sufrió el cansancio y el calor de Miami en el último juego.
El cuarto cambio no confirmado de la selección de Argentina
En las primeras horas de este martes comenzó a circular el rumor de que Nicolás González le podría ganar el puesto a alguno de los tres mediocentros que venían jugando hasta ahora (Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul).
La alineación de Scaloni para Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026
De este modo, Scaloni formaría a Argentina con este XI titular: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister (o Nicolás González); Lionel Messi y Julián Álvarez.
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.