El boliviano que juega en México y enfrentará a la Selección Nacional en Sudamérica

La Selección Nacional se medirá ante Bolivia este domingo 25 de enero en un partido amistoso que se disputará en Sudamérica y que será transmitido por la señal de TV Azteca Deportes . El combinado azteca se enfrentará a Leonardo Zabala, un boliviano que juega en México desde verano de 2024.

Leo es jugador de Cancún FC de la Liga de Expansión MX y fue llamado por su país para encarar el duelo ante México, que le servirá a su selección para foguearse y disputar el repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará la última semana de marzo en estadios del país azteca.

@leonardo_zabala4

La trayectoria del boliviano que enfrentará a México

Zabala es un futbolista de 23 años que se desempeña como defensa central. Inició su carrera en Argentinos Juniors de su país, pero terminó de formarse como jugador en Brasil con Palmeiras y Santos. En este último club debutó profesionalmente en Primera División.

El defensa llegó a futbol mexicano en verano de 2024 para reforzar al conjunto de Cancún FC que un semestre atrás había conquistado el Torneo Apertura 2023 y el Campeón de Campeones al vencer en ambas finales al Atlante.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el boliviano ha disputado un total de 26 partidos, en los que registra 2 goles y una asistencia en los 4 torneos con el equipo mexicano. En este Clausura 2026 ha disputado las 2 jornadas que van de la Liga de Expansión MX.

Leonardo actualmente tiene un valor en el mercado de 300 mil euros (6.1 millones de pesos), según Transfermarkt, su mayor precio en toda su carrera. Ahora, buscará ser titular y enfrentar a México en Sudamérica para ganarse un lugar en la plantilla que disputará el repechaje en marzo.

Cabe mencionar que el duelo entre México y Bolivia se disputará a la 1:30 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Ramón Aguilera Costas, ubicado en la ciudad Santa Cruz de la Sierra.