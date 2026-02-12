Son más de 10: futbolistas mexicanos que eligieron otra selección además de Marcelo Flores

La FIFA dio a conocer a través de su portal que Marcelo Flores se decantó por representar a Canadá, pese a que aparece como formado por la FMF . El jugador de Tigres se une a la larga lista de más de 10 futbolistas mexicanos que eligieron portar la playera de otra selección, en lugar de la del combinado azteca.

Estos jugadores cuentan con doble nacionalidad y en algunos casos decidieron representar a otro país, ya que nunca fueron convocados por la Selección Mexicana, aunque hay casos en los que sí portaron la playera tricolor, pero ante la falta de oportunidades aceptaron otra propuesta, como fue el caso de Alejandro Zendejas, actual futbolista del América.

El jugador de Tigres se une a la larga lista de futbolistas mexicanos que decidieron representar a otro país.

Los futbolistas que decidieron decirle que no a la Selección Mexicana