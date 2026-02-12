Son más de 10: futbolistas mexicanos que eligieron otra selección además de Marcelo Flores
Varios son los futbolistas que han despreciado al combinado tricolor y representar a diferentes selecciones, no solo a Estados Unidos
La FIFA dio a conocer a través de su portal que Marcelo Flores se decantó por representar a Canadá, pese a que aparece como formado por la FMF . El jugador de Tigres se une a la larga lista de más de 10 futbolistas mexicanos que eligieron portar la playera de otra selección, en lugar de la del combinado azteca.
Estos jugadores cuentan con doble nacionalidad y en algunos casos decidieron representar a otro país, ya que nunca fueron convocados por la Selección Mexicana, aunque hay casos en los que sí portaron la playera tricolor, pero ante la falta de oportunidades aceptaron otra propuesta, como fue el caso de Alejandro Zendejas, actual futbolista del América.
Los futbolistas que decidieron decirle que no a la Selección Mexicana
- Marcelo Flores: Actual jugador de Tigres que se inclinó por la oferta de Canadá.
- Santiago Ormeño: Decidió representar a Perú, aun cuando formaba parte de Chivas, considerado el club más mexicano.
- Joe Corona: Un histórico de Xolos de Tijuana que se retiró en el Clausura 2026. Decidió por portar la playera de Estados Unidos.
- José Francisco Torres: Jugó en varios equipos de la Liga BBVA MX y portó el jersey de la Selección de las Barras y las Estrellas.
- Roberto Nurse: Es hijo de una mexicana, pero de padre panameño, por lo que se decantó por jugar para los canaleros.
- Antonio López: Es canterano del América, pero ahora juega en un equipo de Guatemala, país al que decidió representar.
- Édgar Castillo: El exjugador de Santos probó suerte con México, pero al final se fue con la selección de enfrente.
- Carlos Bocanegra: El exjugador es de ascendencia mexicana, pero desde un principio se decantó por Estados Unidos.
- William Yarbrough: El bicampeón con León siempre optó por el país donde nació.
- Ricardo Pepi: Uno de los mejores futbolistas de la Concacaf en la actualidad que representa a la selección de las Barras y las Estrellas.
- Javier Suárez: El lateral ha jugado en categorías menores con México y Venezuela, pero en los últimos años se ha decantado por el país sudamericano.
- Diego Luna: El mediocampista tiene raíces mexicanas, pero optó por jugar para Estados Unidos.
- Alejandro Zendejas: Fue convocado por la Selección Mayor de México en el proceso a Qatar, pero renunció y ahora juega para el país vecino.