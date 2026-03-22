CONFIRMADO: juego de la Jornada 12 del Clausura 2026 se convierte en el más visto del año

La Jornada 12 del Clausura 2026 sigue en marcha, pero los partidos del sábado 21 de marzo han dejado mucha tela por cortar. Muchos ojos estuvieron puestos en el Clásico Capitalino donde Pumas consiguió la victoria agónica ante América gracias al gol de Robert Morales. Sin embargo, otro juego de la fecha se convirtió en el más visto de la Liga BBVA MX en lo que va del año.

Distintos reportes indican que el duelo entre Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara fue el más visto del Clausura 2026 hasta la fecha. Los datos arrojan que el Estadio BBVA, hogar de los regios, tuvo una presencia de 48,853 espectadores, siendo el juego de la Liga BBVA MX con mayor cantidad de asistencias en el año.

Rayados vs Chivas fue el juego con mayor cantidad de espectadores en el Clausura 2026|Crédito: Liga BBVA MX

Así fue el partido entre Rayados y Chivas en el Clausura 2026

El inicio del encuentro fue intenso donde ambos equipos demostraron que su objetivo era ganar sin importar las circunstancias. Sin embargo, fue el equipo de Gabriel Milito el que mostró una mayor eficacia de cara a portería. A los 18 minutos llegó el primer gol del encuentro a manos de Armando González, quien aprovechó una equivocación defensiva y definió con tranquilidad ante Luis Cárdenas.

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No sería hasta el minuto 46 que Chivas aumentaría la ventaja. Tras un error en salida, José Castillo aprovechó la ventaja y definió sin problemas al rincón para aumentar el marcador. Poco después, a los 56 minutos, Bryan González marcaría un verdadero golazo al rematar de zurda desde fuera del área, enviando el balón al ángulo derecho de Cárdenas, que poco pudo hacer.

Con la goleada 3-0, el partido bajó su nivel y Guadalajara parecía tener todo controlado. No obstante, Uroš Đurđević y Ricardo Chávez anotarían en el 88 y en el 90+3 respectivamente para meter suspenso al final del partido. De todos modos, el tiempo sería insuficiente para Rayados, quien fue derrotado por 3-2 en su propia casa.

|Crédito: Liga BBVA MX

El Estadio BBVA es el rey de asistencias en el Clausura 2026

De acuerdo al usuario de X, Goles y Cifras, el recinto de Monterrey cuenta con los cinco partidos con mayor asistencia en lo que va del Clausura 2026:

