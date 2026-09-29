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La Liga BBVA MX no se detiene ni con la Fecha FIFA: estos son los partidos de esta semana

Conoce todos los encuentros amistosos que han confirmados equipos de la Liga BBVA MX durante la fecha FIFA de septiembre-octubre

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|X: América

Escrito por: Iván Vilchis

Ha parado la actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA de septiembre-octubre pero hay varios equipos del futbol mexicano que van a tener partidos amistosos en esta semana con el objetivo de mantenerse en ritmo.

Los juegos amistosos que se disputan esta semana de fecha FIFA

Durante la Fecha FIFA, varios clubes aprovecharán estos días para jugar amistosos en Estados Unidos. Una forma de mantener a los jugadores en ritmo, acercar al equipo a la afición que se encuentra fuera del país y una buena oportunidad de poder monetizar.

Los equipos que han dado a conocer en las redes sociales que tendrán juegos amistosos en esta semana son: América, Cruz Azul, Chivas, Toluca, Rayados de Monterrey y Pachuca. Los encuentros que se van a dipsutar son:

  • Jueves 1 de octubre: América vs Cruz Azul — Snapdragon Stadium (San Diego).
  • Viernes 2 de octubre: Pachuca vs México Sub-23 — Estadio Hidalgo (Copa Pachuca).
  • Sábado 3 de octubre: Monterrey vs Toluca — Shell Energy Stadium (Houston).
  • Domingo 4 de octubre: América vs Chivas — Oakland-Alameda County Coliseum.
  • Domingo 4 de octubre: LA Galaxy vs Cruz Azul — Dignity Health Sports Park (Carson).

Los aficionados podrán disfrutar de dos clásicos bastante llamativos como lo son América vs Cruz Azul y América vs Chivas.

Por el momento, Cruz Azul y América son los dos equipos que más partidos amistosos tendrán, en el caso del equipo de Coapa disputando dos clásicos que pueden pedir una exigencia mayor para los jugadores.

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