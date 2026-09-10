Estos son los juegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y no llegarán a la PC

Sony tiene como objetivo principal hacer que su consola de videojuegos, la PlayStation 5, se mantenga como más popular en este cierre del año del mismo modo en que ha ocurrido en este 2026, motivo por el cual ha lanzado una estrategia alabada por muchos, pero criticada por otros.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

En el pasado, la compañía pensaba que lanzar sus juegos exclusivos primeramente a la PlayStation 5 para después hacerlo a la PC podría generar cuantiosas ganancias. Sin embargo, la realidad ha dado un giro de 360 grados que ha obligado a Sony a dar un paso al costado.

¿Cuál es la decisión de Sony respecto a los juegos de la PlayStation 5?

La compañía japonesa considera que esta situación ya no es viable luego de los constantes cambios que la industria de los videojuegos ha tenido en el pasado reciente, motivo por el cual prefiere que todos sus títulos sean exclusivos a partir de ahora, esto a fin de generar las ganancias que tanto espera.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Wolverine is the best there is at what he does, but what he does isn't very nice... Marvel’s Wolverine launches September 15, 2026, on PlayStation 5 consoles.



Pre-order and wishlist now on the PlayStation Store. #WolverinePS5 pic.twitter.com/HF9uhX5paY — Marvel Games (@MarvelGames) September 8, 2026

El portal Noticias 3D menciona que, de haberse hecho esto en el pasado, algunos juegos como Days Gone, The Last Of Us 1 y 2, así como God of War, seguramente hubieran llegado en exclusiva a la PS5. Del mismo modo, dejó claro que a partir de ahora otros títulos llegarán únicamente a esta consola.

Así, la fuente menciona que los juegos que se verán afectados por esta exclusividad son varios, siendo los más importantes Astro Bot, Gran Turismo 7, Saros, Marvel’s Wolverine, Ghost of Yotei y God of War Laufey, mismos que solamente llegarán a la PlayStation 5 en los próximos días y meses.

¿Cuáles serán la excepción que llegarán a la PC?

De acuerdo con lo establecido por Sony, a la PC llegarán solamente aquellos juegos en donde existan modos multijugador y que cuenten con un sentido más amplio en cuanto a la multiplataforma de monetización, esto a fin de darle más valor a aquellos títulos exclusivos de la PS5.