Los juegos de HOY domingo 30 de agosto de la jornada 6 de la Liga BBVA MX

Baja el telón de su sexta fecha este domingo 30 de agosto la actividad del Torneo Apertura 2026 en la Liga BBVA MX con dos enfrentamientos de alto calibre. Diablos Rojos y Rayados entran a la cancha con la obligación de sumar de a tres en casa para consolidarse en los puestos de Liguilla.

Toluca vs Juárez (18:00 horas | Estadio Nemesio Diez)

La jornada dominical inicia en la capital mexiquense cuando el Toluca reciba a los Bravos de Juárez en la La Bombonera. El conjunto choricero salta como claro favorito impulsado por la altura y la fortaleza de su feudo, buscando imponer un ritmo vertiginoso desde el silbatazo inicial. Los dirigidos por Antonio Mohamed necesitan la victoria para mantenerse en el pelotón de arriba.

Por su parte, FC Juárez llega con la urgencia de sumar sus primeros puntos en el campeonato. Los Bravos buscarán plantear un duelo equilibrado en el medio campo, apostando al orden defensivo para neutralizar la generación escarlata y explotar las transiciones rápidas por las bandas.

Monterrey vs Atlético de San Luis (20:10 horas | Estadio BBVA)

Para cerrar el fin de semana, el Gigante de Acero albergará un choque de pronóstico reservado. Los Rayados de Monterrey reciben al Atlético de San Luis con la meta de afianzar su contundencia ofensiva y mantener el paso firme en la parte alta de la tabla general. Con Lucas Ocampos encendido en la carrera por el liderato de goleo, la plantilla regiomontana intentará imponer su jerarquía y adueñarse de la posesión del balón.

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Sin embargo, el cuadro potosino no será un trámite sencillo. El Atlético de San Luis se ha caracterizado por ser un visitante incómodo capaz de complicar a los planteles más caros del certamen mediante un bloque compacto y un contragolpe letal. Se espera un enfrentamiento de alta intensidad táctica en la Sultana del Norte.

Con el margen de error reduciéndose conforme avanza el torneo, la jornada dominical promete emociones al límite para definir el rumbo de la clasificación.

