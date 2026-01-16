LA28 rompe todos los RÉCORDS: la FIEBRE olímpica ESTALLA en Estados Unidos y el mundo en solo 24 horas

La cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 acaba de entrar en una nueva dimensión. En apenas 24 horas, el comité organizador de LA28 recibió 1.5 millones de registros para el sorteo de boletos, una cifra que dejó boquiabiertos incluso a los más optimistas. La respuesta fue tan abrumadora que superó, combinadas, las solicitudes iniciales de Tokio 2020, París 2024 y Milán-Cortina 2026.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, este fenómeno no sorprende. Los Ángeles es una ciudad profundamente multicultural, con una conexión histórica con el deporte, el espectáculo y los grandes eventos. LA28 promete ser mucho más que unos Juegos Olímpicos: apunta a convertirse en una experiencia generacional.

Los organizadores confirmaron que los registros provinieron de más de 150 países, una señal clara del alcance global del evento. La alta demanda incluso provocó fallas temporales en la plataforma de inscripción, generando largas filas virtuales y quejas en redes sociales. La respuesta oficial fue clara: paciencia, porque el interés superó cualquier previsión.

¿Por qué los Juegos Olímpicos LA28 han generado una demanda sin precedentes?

La clave está en una combinación poderosa: sede icónica, precios accesibles y una visión moderna del olimpismo. Los Ángeles albergará por tercera vez en la historia unos Juegos Olímpicos, tras las ediciones de 1932 y 1984, pero ahora con infraestructura de vanguardia y tecnología de primer nivel.

Además, el modelo de precios ha sido determinante. Cerca de un millón de boletos costarán 28 dólares, mientras que otro tercio tendrá precios menores a 100 dólares, lo que abre la puerta a familias, jóvenes y comunidades tradicionalmente alejadas de este tipo de eventos. Esa inclusión ha sido uno de los grandes aciertos de LA28.

Fechas clave, sedes históricas y lo que viene para los aficionados

Las inscripciones para boletos olímpicos y paralímpicos permanecerán abiertas hasta el 18 de marzo. Quienes resulten seleccionados recibirán un correo electrónico y podrán comprar sus entradas durante una ventana exclusiva en abril.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio, con ceremonias de apertura y clausura innovadoras que se realizarán simultáneamente en el Memorial Coliseum y el SoFi Stadium de Inglewood, un hecho sin precedentes.

Por su parte, los Juegos Paralímpicos se disputarán del 15 al 27 de agosto de 2028, reafirmando el compromiso de LA28 con la inclusión y la excelencia deportiva.

Todo indica que Los Ángeles no solo será anfitriona, sino protagonista de unos Juegos destinados a hacer historia.