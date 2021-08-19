Atleta olímpica subasta medalla para ayudar en la cirugía de un niño

María Andrejczyk, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, decidió desprenderse del mayor reconocimiento que puede tener a su carrera deportiva; la medalla olímpica. El motivo por el cual decidió tomar esta decisión movió corazones y la convirtió en héroe.

La subastará con la intención de recaudar dinero para pagar la cirugía cardíaca de un bebé, cuya única esperanza de vida estaba recibir una operación en Estados Unidos.

El objetivo es reunir 385 mil dólares y actualmente ya se ha recaudado el 90 por ciento. El precio de salida fue de 50 mil, al poco tiempo empezó a subir hasta que fue comprada en 125 mil dólares por una cadena de supermercados de su natal Polonia. Posteriormente, le dieron la grata sorpresa a María de que le regresarían la presea que obtuvo con tanto sacrificio para que ella la tuviera y que se harían cargo de pagar la cantidad que habían ofrecido.

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La cadena de tiendas polaca mediante un comunicado informó:

“Nos conmovió mucho el gesto de nuestra atleta olímpica, por lo que decidimos apoyar la recaudación de fondos para Milos, pero también tomamos la decisión de que la medalla de plata se quedara con María", informó la cadena de supermercados.

"No me tomó mucho tiempo decidirme, era la primera recaudación de fondos en la que participé y sabía que era la correcta. Esta medalla puede salvar vidas en lugar de acumular polvo en el armario, por eso decidí subastarla”, aseguró Andrejczyk.

La polaca obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en el lanzamiento de jabalina, con una distancia de 64. 61 metros.

María es un ejemplo de lucha, pues en el 2018 fue diagnosticada con un osteosarcoma, un tipo de cáncer en los huesos, tan solo dos años después, impuso un récord nacional para Polonia en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 con 67,11 metros, que la dejaron como cuarta en esa ocasión.

Una vez más el deporte nos demuestra que lo material pasa a segundo término y lo más importante siempre será la salud.

