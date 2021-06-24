¿Cuántas medallas tiene Estados Unidos en Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están cada vez más cerca y con ellos, llegarán nuevas marcas, récords y medallas. Si hay un país que ha dominado la justa veraniega desde el inicio de los Juegos Modernos hasta la fecha, es Estados Unidos.

A lo largo de 28 celebraciones de los Juegos Olímpicos, la nación de las Barras y las Estrellas ha logrado colocarse como una potencia en el deporte. Con un total de 2525 preseas de las cuales, 1024 han sido de oro, 796 de plata y 705 de bronce.

Desde el inicio de los Juegos Olímpicos de la Modernidad, que se celebraron en Atenas durante 1896, Estados Unidos no ha faltado al evento más importante de cada cuatro años a excepción de la edición de Moscú 1980, la cual vio un boicot por parte de 67 países para protestar por la invasión soviética a Afganistán en diciembre de 1979.

Los Juegos Olímpicos con más medallas para Estados Unidos

El poderío de Estados Unidos quedó demostrado desde la edición de albergaron en 1904. San Luis fue testigo de la potencia de los atletas locales que lograron un total de 231 medallas, 76 de oro, 78 de plata y 77 de bronce. Dichos juegos quedaron marcados como los más ganadores para la nación norteamericana.

Los atletas más destacados de San Luis 1904 fueron la gimnasta Anton Heida con cinco oros y una plata. George Eyser también sobresalió luego de conquistar cinco preseas, tres de oro, dos de plata y una de bronce.

A partir de los terceros Juegos Olímpicos, pasaron 28 años para que Estados Unidos volviera a recibir el evento, el cual se celebró en Los Ángeles durante 1932. La segunda ocasión en la que el país fue sede de la justa olímpica, el país de las Barras y las Estrellas registró 110 preseas.

Después de ser sede por segunda ocasión, Estados Unidos tuvo que esperar 36 años para volver a ver una cifra de tres dígitos en el medallero, la cual llegó en México 1968 donde ganaron 107 medallas.

Los Ángeles 1984, edición de los JJOO con más oros ganados para EEUU

Fue en Los Ángeles 1984, que la nación norteamericana se cubrió de oro y la tercera vez que fueron sede de los Juegos Olímpicos. Con un total de 174 metales, registraron 83 medallas de oro, 61 de plata y 30 de bronce, siendo el atletismo la disciplina que otorgó más podios.

Entre sus atletas destacados se encontraron la gimnasta Mary-Lou Retton, que ganó un oro, dos platas y dos bronces. Junto a ella, haría su aparición por primera ocasión Carl Lewis, quien conquistó cuatro medallas en atletismo y posteriormente se convertiría en una leyenda olímpica para Estados Unidos, pues al final de su carrera registró nueve metales dorados y uno de plata para ser apodado ‘El Hijo del Viento’.

Conocido como ‘el hijo del viento¡, el estadounidense tiene 10 medallas olímpicas, 9 de ellas doradas. En Los Angeles 84 ganó 4 oros, igualando la proeza que su compatriota Owens lograra en Berlín 1936. Es el 1er atleta en ganar en dos juegos consecutivos el salto de longitud (LA 84 y Seúl 88).

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Michael Phelps, el atleta que más medallas olímpicas aporta para EEUU

En la historia reciente, Michael Phelps es el deportista que más medallas le ha otorgado a Estados Unidos. El ‘Tiburón de Baltimore’ rompió récords y dominó el mundo de la natación en los Juegos Olímpicos.

Con cinco participaciones, Phelps comenzó su colección de preseas en Atenas 2004, donde se consagró con ocho medallas, seis de oro y dos de bronce.

Cuatro años más tarde, en Beijing 2008, el nadador norteamericano se bañaría en oro puro, pues logró ocho medallas doradas, subiendo a lo más alto del podio en cada una de sus competencias.

Para Londres 2012, Phelps volvió a ser el mejor. Cuatro oros y dos platas respaldaron su legado y finalmente, se despidió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, edición en la que conquistó cinco oros y una medalla de plata para terminar su historia olímpica con un total de 28 preseas: 23 oros, 3 platas y 2 bronces.

Medallero de Estados Unidos en Juegos Olímpicos (Oro, Plata y Bronce)

Río 2016: 121 (46,37,38)

Londres 2012: 104 (46,28,30)

Beijing 2008: 112 (36,39,37)

Atenas 2004: 101 (36,39,26)

Sídney 2000: 93 (37,24,32)

Atlanta 1996: 101 (44,32,25)

Barcelona 1992: 108 (37,34,37)

Seul 1988: 94 (36,31,27)

Los Ángeles 1984: 174 (83,61,30)

Montreal 1976: 94 (34,35,25)

Munich 1972: 94 (33,31,30)

México 1968: 107 (45,28,34)

Tokyo 1964: 90 (36,26,28)

Roma 1960: 71 (34, 21,16)

Melbourne 1956: 74 (32,25,17)

Helsinki 1952: 76 (40,19,17)

Londres 1948: 84 (38,27,19)

Berlín 1936: 57 (24,21,12)

Los Ángeles 1932: 110 (44,36,30)

Ámsterdam 1928: 56 (22,18,16)

París 1924: 99 (45,27,27)

Amberres 1920: 95 (41,27,27)

Estocolmo 1912: 64 (26,19,19)

Londres 1908: 47 (23,12,12)

San Luis 1904: 231 (76,78,77)

París 1900: 48 (19,14,15)

Atenas 1896: 20 (11,7,2)

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