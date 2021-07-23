Quién es el detenido por la policía en la Inauguración de Tokyo 2020

En el marco de la ceremonia de inauguración de Tokyo 2020, se desataron las protestas que señalaban de inoportuno el desarrollo del evento, dejando un hombre detenido, reportan las autoridades de la capital de Japón.

La detención se dio por la policía local en las inmediaciones del Estadio Olímpico, justo cuando las actividades de apertura ocurrían en el coloso en el que atletas desfilaron.

El nipón Susumu Yamamoto, de 40 años de edad, se encontraba con decenas de protestantes en el distrito de Shibuya, cuando fue arrestado por los elementos de seguridad, por presuntamente obstaculizar y detener la labor de las autoridades, apuntó el rotativo local Nikkei.

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Manifestante intentó bloquear con contacto físico a un policía

El manifestante, de acuerdo a los reportes de prensa, habría tomado de la muñeca a uno de los agentes de la policía que formaron parte del operativo, durante toda la jornada del viernes en el que además cientos de atletas, Jefes de Estado, líderes, personalidades y ministros de deporte de todo el mundo estaban congregados.

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Susumu Yamamoto fue identificado como miembro de uno de los grupos que señalan de forma agitada, que se hicieran los Juegos Olímpicos. Señalan que el detenido guardó silencio durante la detención y el interrogatorio.

Las manifestaciones en contra de los juegos Olímpicos duraron horas

Los manifestantes que se oponen aún a los Juegos Olímpicos, arribaron de diferentes partes de Tokyo y del país y caminaron en manifestación por horas, antes de la apertura, para que finalmente se instalaran en las periferias del Estadio Olímpico de Tokyo.

Los gritos constantes fueron audibles al interior del recinto, pues existía una calma en el coloso debido a la ausencia atípica de los seguidores.

Inauguración de Juegos Olímpicos presentan saldo blanco

Pese a las álgidas protestas que se dieron en la Inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, las autoridades locales y los cuerpos de seguridad, presentaron un saldo blanco en el evento que era altamente esperado y que fue visto por millones de aficionados en todo el mundo.

La vigilancia y el seguimiento seguirán hasta el 8 de agosto, día en el que concluyen los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.