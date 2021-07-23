Juegos Olímpicos Tokyo: Azteca 7 transmitirá en vivo la inauguración

Disfruta de la espectacular ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en compañía de la mejor transmisión y los especialistas deportivos más reconocidos de México.

La cita es este viernes 23 de julio en punto de las 6:00 horas del centro de México a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes con las voces de Antonio Rosique, Enrique Garay, Inés Sainz, David Medrano, Tania Ventimilla y compañía.

La ceremonia dará inicio de forma oficial a la edición 32 de los Juegos Olímpicos que ya comenzaron en algunas disciplinas como el softbol, el futbol y el tiro con arco en donde los mexicanos ya han entregado resultados esperanzadores.

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Inauguración de Tokyo 2020 sin público

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, los recintos no podrán contar con público para no dar facilidades al coronavirus y la inauguración resentirá la ausencia de los grandes invitados y toda la parafernalia que hacen de esta ceremonia algo especial para todos los espectadores alrededor del mundo.

La edición 32 de los Juegos Olímpicos han tenido una sobresaltada gestación y un parto difícil, pero la ilusión acumulada de los deportistas y el empeño del COI y de los organizadores japoneses en sacar adelante la competición a todo trance, a fin de minimizar el quebranto económico, han obrado el milagro: el espectáculo echa a andar bajo el estado de emergencia.

Una cancelación acarrearía pérdidas cercanas a los 12.900 millones de dólares en un momento en que las arcas del COI, con un déficit de 55 millones de dólares en 2020, y las del país organizador no viven su momento más boyante, de ahí que la invariable respuesta del COI sobre un nuevo aplazamiento encontraran siempre la misma respuesta: es una posibilidad que no está contemplada.

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Selección Mexicana inició con el pie derecho

Por su parte, la Selección Mexicana de Futbol comenzó su participación en Tokyo 2020 con el pie derecho al aplastar por marcador de 4-1 a su similar de Francia que contó con la presencia de Gignac y Thauvin, elementos de los Tigres de la UANL de la Liga BBVA MX.