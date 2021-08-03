Karsten Warholm rompe su marca mundial y bate récord de Barcelona 1992

La prueba de 400 metros con vallas tiene nuevo récord mundial. El noruego, Karsten Warholm, rompió su propia marca y bajó el tiempo de 46.70, que había conseguido el pasado 1 de julio, a 45.94.

El corredor de Noruega se colgó la medalla de oro y batió el récord olímpico que estaba vigente desde los Juegos de Barcelona 1992, el cual le pertenecía al estadounidense, Kevin Young, con un registro de 46.78.

Por su parte, Rai Benjamin, de Estados Unidos, subió al podio en el segundo puesto al cruzar la línea de meta en 46.17 segundos.

Finalmente, el brasileño, Alison dos Santos, logró el tercer lugar de la competencia con 46.72.

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¿Cuántas medallas lleva Noruega en Tokyo 2020?

Durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la nación escandinava registra un total de cuatro preseas. Ubicados en el lugar 22 del medallero, Noruega ha ganado dos oros, una plata y un bronce, los cuales han obtenido en las pruebas de los 400 metros con vallas, triatlón individual, remo y vela.

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