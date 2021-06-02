Miles de voluntarios renuncian a Tokyo 2020

Tokyo, Japón. Alrededor de 10.000 voluntarios que iban a participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020 han renunciado por diferentes cuestiones, según informó la cadena pública NHK.

Las bajas se han producido por varias cuestiones, entre ellos la preocupación por la situación del Covid-19 o cambios en la disponibilidad de los voluntarios por el aplazamiento de los Juegos.

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Antes del aplazamiento de la competición a 2021, los organizadores reclutaron a 80.000 personas para realizar tareas de apoyo con los deportistas, las competiciones y los espectadores.

La reducción de voluntarios inició en el mes de febrero, cuando varios centenares renunciaron por el descontento a los comentarios sexistas de Yoshiro Mori, expresidente del comité organizador.

El número se ha elevado hasta unos 10.000, tanto por las preocupaciones vinculadas con la pandemia como por dificultades de disponibilidad y traslados laborales, entre otros factores.

"Creo que hay gente a la que le resulta difícil participar en las actividades con el nuevo calendario. Tomaremos medidas como que participen tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos, así que creo que no habrá problema", comentó el director ejecutivo del evento, Toshiro Muto.

Posponer los Juegos Olímpicos por un año fue factor de renuncia



La disminución de voluntarios es otro de los obstáculos a los que tienen que hacer frente los próximos Juegos Olímpicos luego posponerse durante un año por la pandemia de Covid-19, que mantendrá al menos hasta el 20 de junio, un mes antes de su apertura el 23 de julio, el estado de emergencia vigente en la capital japonesa y otras diez prefecturas.

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Celebrar el evento deportivo internacional en estas circunstancias sería "inusual", dijo en una sesión parlamentaria el principal asesor del comité de expertos que asesora al Gobierno sobre la gestión de la pandemia, el doctor Shigeru Omi.

Omi, que ha hecho varios llamamientos al Ejecutivo para que reconsidere los planes sobre las Olimpiadas en el contexto actual, dijo que en el caso de seguir adelante su escala debe reducirse y sus sistemas de control, fortalecerse.

EFE