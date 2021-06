Miguel Herrera, envuelto en accidente vehicular en Monterrey

El nuevo entrenador de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, se vio involucrado este martes en un accidente automovilístico en el municipio de General Zuazua, a unos 35 kilómetros de Monterrey, lugar donde se encuentra el área de entrenamiento de Tigres. De acuerdo a diversas fuentes, el percance vial no dejó lesionados y se limitó a daños materiales, incluso varias personas se acercaron a tomarse foto con el Piojo, incluyendo al otro conductor involucrado en el percance, el cual no lo dudo y le pidió una selfie.

Es así como el timonel de los Felinos inició la semana algo “accidentada” tras las visorias que ha realizado a la Sub-20 de Tigres con el fin de sumar jugadores al primer equipo. El día de ayer Miguel Herrera estuvo presente en el partido de la Gran Final de La Liga BBVA Femenil Mx entre Tigres y Chivas, donde el conjunto universitario se impuso 5-3 (7-4 Marcador Golbal) al rebaño para levantar el bicampeonato de la Liga.

“El Piojo” fue anunciado con bombo y platillos el pasado 20 de Mayo por la Directiva Universitaria como su nuevo entrenador, aún y cuando Ricardo “Tuca” Ferretti seguía siendo el DT del equipo.

Caótica salida del Piojo en el América

Miguel Herrera llegó procedente de América, después de seis meses sin actividad, luego de que fuera despedido la cúpula americanista, tras la vergonzosa eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Los Angeles FC, donde protagonizo una bronca al final del partido.

Herrera estuvo al frente de la Águilas poco más de 3 años en su segunda etapa, con los azulcremas logró conseguir dos Ligas MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, pero ni eso pudo contener la paciencia de la Directiva Azulcrema por tantas indisciplinas.

Miguel Herrera sondea a Orbelín Pineda

“El Piojo” ya ha comenzado a buscar algunos fichajes de cara al próximo torneo, el timonel de 53 años declaró, en entrevista para Multimedios, el interés por Orbelín Pineda de Cruz Azul.

“Es un jugador muy atractivo, ojalá se pueda traer; no es que sea un imposible, si ya llegó Florian que me parece una calidad más por encima de lo que podamos pensar de cualquier otro jugador, porque es campeón del mundo, porque ha marcado mucha diferencia; Orbelín es un jugador muy atractivo, decir sí y luego si no llega, tiene contrato con Cruz Azul, acaba de ser campeón, es mexicano, es muy atractivo”, expresó Miguel Herrera.