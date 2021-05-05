¿Qué opinan los trabajadores sanitarios sobre Tokio 2020?

Faltan menos de tres meses para que Tokio 2020 arranque y así como la población de la ciudad olímpica no está conforme con que se realicen, tampoco los trabajadores sanitarios están muy contentos con la idea por la enorme presión que bajo la cual se encuentran todos ellos por la cuarta ola de contagios en Japón.

Los organizadores de los juegos decidieron asignar a aproximadamente 10,000 profesionales sanitarios a la Villa Olímpica y las sedes donde se llevarán a cabo varias de las competiciones, con el fin de realizar los test diarios obligatorios para los atletas y asistirlos en caso de posibles contagios. Sin embargo, estos planes se ven amenazados porque justo en este momento hay cuarentena.

Esto se ha convertido en un nuevo gran problema para Tokio 2021. De hecho, el hashtag “enfermeros en contra de ser enviados a los Juegos” es tendencia en Twitter en Japón, mismo que ya llego a las 36,000 menciones y se ha convertido en lo que le llaman una “manifestación virtual”.

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Entre los mensajes que destacan están el que dice “los enfermeros no somos piezas desechables”. La Federación Japonesa de Sindicatos Médicos reclamó la revisión inmediata de esta situación, poniendo en duda la capacidad de las autoridades japonesas para controlar la pandemia.

Además del riesgo que implica para ellos se agrega que pretenden que su apoyo sea voluntario y no remunerado, lo que ha aumentado sensiblemente el disgusto.

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Existe rabia en contra de los Juegos Olímpicos

El secretario general de la organización sindical, Susumu Morita, expresó “Siento una fuerte rabia contra la insistencia por organizar los Juegos Olímpicos pese al riesgo que representa para las vidas y la salud de los pacientes y de los profesionales sanitarios”.

Celebrar los Juegos Olímpicos contra viento y marea, y contra una pandemia, no parece ser ante el pueblo japonés, la mejor decisión de su gobierno a pesar de todas las medidas que planea implementar el Comité Olímpico Internacional.

