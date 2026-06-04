Jugada de locura casi deja lesionado a una estrella de Brasil en los entrenamientos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Brasil continúa su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti contó con su primer entrenamiento en Estados Unidos tras su partida desde Río de Janeiro. En ese contexto, dentro de la Canarinha se vivió un momento intenso entre dos de sus mejores jugadores.

Concretamente, fue una entrada de Casemiro sobre la joven estrella Endrick. El jugador del Manchester United optó por impedir que su compañero de la Selección de Brasil terminara por burlarlo tras un amague. Afortunadamente todo terminó en un golpe del que Endrick logró recuperarse.

ENTRADA FORTE DE CASEMIRO EM ENDRICK 🤭



Foi falta pra cartão ou não? Brincadeiras à parte, a gente sabe que isso é normal do treino! Companheiros de equipe sim e competitivos também 🤩#endrick #casemiro #futebol #seleçãobrasileira #copadomundo pic.twitter.com/ophrFSDQ8c — Canal GOAT (@CanalGOATBR) June 3, 2026

La fuerte entrada de Casemiro en Brasil: su historial de tarjetas

El centrocampista brasileño registra 142 tarjetas amarillas y 6 tarjetas rojas en 541 partidos disputados. Esto da como promedio una tarjeta cada 3.6 partidos. Mientras tanto, la Selección de Brasil buscará conseguir su ansiado título del mundo, sobre todo porque su última Copa Mundial de la FIFA™ la consiguió hace 24 años, cuando el equipo de Luis Felipe Scolari logró vencer a Alemania por 2 a 0 en Corea-Japón 2002.

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|REUTERS

El grupo de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Brasil contará con un debut ante la Selección de Marruecos en el Estadio Nueva York. El equipo sudamericano forma parte del Grupo C junto a Haití y Escocia, por lo que hipotéticamente se espera que el partido contra el equipo africano sea decisivo para definir al puntero del grupo.

Los primeros dos lugares del Grupo C tendrán que enfrentarse a los dos primeros lugares del Grupo B. Es decir, el primero del Grupo C contra el segundo del Grupo B y viceversa. El Grupo B está conformado por la Selección de Suiza, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Canadá.

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