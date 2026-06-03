OFICIAL: la Selección que roció con agua bendita su avión antes de venir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los rituales dentro del futbol vienen siendo tema de charla cuando se habla de una Copa Mundial de la FIFA™, por lo que esta edición no será la excepción ahora que se vio el peculiar ritual de la Selección de Brasil, el cual consistió en rociar de agua bendita el avión previo a su partida a Estados Unidos.

El conjunto sudamericano es uno de los obligados en pelear por el ansiado título, siendo Luis Felipe Scolari el responsable de que la Canarinha obtuviera su quinta Copa Mundial de la FIFA™. Ahora bajo el mandato de Carlo Ancelotti buscarán romper una sequía de 24 años con su famoso ritual de por medio, contando con un significado interesante que es muy común en el mundo de la aeronáutica.

Qué significado tiene el “bautismo” al avión de la Selección de Brasil antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La impresionante postal de dos camiones de bomberos bañando de agua bendita al enorme avión terminó por volverse viral en redes sociales. Sin embargo, poco se sabe en qué consiste exactamente el que bañen de agua bendita a un avión. Además de ser una forma de proteger a los viajeros, dicho tipo de “bautismos” son comunes cuando se tratan de vuelos importantes o en la inauguración de rutas comerciales.

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En ese sentido, el viaje de una selección de tanta jerarquía como lo es Brasil no es un tema menor. Hay que recordar que su debut no será sencillo debido a que enfrentará a la Selección de Marruecos el 13 de junio. Es decir, un rival que llegó a las semifinales en la pasada justa mundialista de Qatar 2022, por lo que un triunfo ante una de las revelaciones del certámen sería un excelente arranque para la “Verdeamarela”.

¡HERMOSO RITUAL!! 🥹👏🏽🇧🇷



El avión de la Selección de Brasil fue bendecido antes de despegar rumbo a la Copa del Mundo. Una tradición muy especial que suele hacerse cuando:



Un momento lleno de emoción, fe y buenos deseos antes del viaje más importante.pic.twitter.com/RdPDX56X0J — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 2, 2026

Un dato no menor es que Carlo Ancelotti dirigirá su primera Copa Mundial de la FIFA™, buscando consolidar su éxito dirigiendo a clubes ahora en el nivel selección. El estratega italiano logró alzar 31 títulos oficiales en Francia, España, Alemania e Italia, destacando como el entrenador con más Champions League ganadas a lo largo de la historia de la competición con 5 títulos de por medio.

