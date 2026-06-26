El jugador de Francia que nadie quiere enfrentar en el Mundial 2026 porque es ambidiestro: mete goles con izquierda y derecha

Ousmane Dembélé llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las armas más difíciles de controlar en Francia. No solo por su velocidad, sino por una característica que lo vuelve impredecible para cualquier defensa: puede definir prácticamente igual con la pierna izquierda y con la derecha.

El atacante del PSG, que forma parte de la Selección de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tiene una estadística que explica por qué genera tantos problemas en el mano a mano. De acuerdo con el registro de goles de Transfermarkt, Dembélé suma 136 tantos en su carrera, con una distribución muy pareja entre ambas piernas: 50 goles con derecha y 47 con izquierda.

Dembelé fue claro a la hora de hablar sobre Mbappé y las críticas que recibe

Cuántos goles tiene Ousmane Dembélé en su carrera

De acuerdo a la fuente citada, Ousmane Dembélé registra 136 goles oficiales en su carrera profesional, contando solamente clubes. La cifra incluye sus etapas en Rennes, Borussia Dortmund, Barcelona, PSG.

El detalle más llamativo aparece en el tipo de definición. En ese registro, el francés tiene 50 goles marcados con la pierna derecha y 47 con la pierna izquierda. Además, aparecen otros tantos por penales, cabezazos, goles de contraataque y anotaciones sin pie reportado, por lo que no conviene adjudicar esas jugadas a una pierna sin revisión de video.

TE PUEDE INTERESAR:



Por qué Dembélé es tan difícil de marcar

La gran virtud de Dembélé es que el defensor no puede orientarlo hacia un perfil débil. Si lo cierran hacia adentro, puede rematar con izquierda. Si lo empujan hacia afuera, también tiene capacidad para definir con derecha o acelerar hasta el fondo.

El propio Barcelona ya había destacado esa condición durante su etapa en el club. En 2020, el equipo catalán publicó que el francés llevaba 22 goles con la camiseta blaugrana: 12 con izquierda y 10 con derecha. En ese mismo informe, el club remarcó que su capacidad con ambos pies lo volvía “impredecible” para los defensores rivales.

Dembélé y el plan que tiene Francia en Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA|Reuters

El presente de Dembélé con Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dembélé también empezó a tener peso directo en la justa veraniega. Si bien es cierto que comenzó sin goles en los primeros dos partidos de Francia, el campeón de la UEFA Champions League con el PSG se despertó en el choque contra Noruega por la última jornada de la Fase de Grupos.

El atacante de 29 años arrancó como titular y en el primer tiempo firmó un triplete letal. Los tres goles fueron marcados con su pierna izquierda, pero como menciona el reporte, Dembélé no tiene problema en utilizar su pierna derecha para confundir a sus rivales.