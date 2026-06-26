Haaland vs Mbappé: cuál de los dos tiene más goles en su selección nacional

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá uno de los duelos más esperados de la fase de grupos cuando Noruega enfrente a Francia. Más allá del resultado, gran parte de los reflectores estarán sobre Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de los máximos goleadores del futbol mundial en la actualidad.

Mientras ambos pelean por llevar a sus selecciones a los Dieciseisavos de Final con la mejor puntuación, también mantienen una batalla particular por los récords individuales y los goles anotados con sus respectivos países.

Goles Mbappé Haaland cuál metió más

¿Quién tiene más goles con su selección nacional?

Actualmente, Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico de Francia con 60 anotaciones, cifra que alcanzó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por su parte, Erling Haaland suma 59 goles con la selección de Noruega, registro que también lo convierte en el máximo anotador histórico de su país.

La diferencia entre ambos es mínima:



Kylian Mbappé (Francia): 60 goles

Erling Haaland (Noruega): 59 goles

Los dos delanteros han sido protagonistas en el torneo. Mbappé ya acumula cuatro goles con Francia y continúa ampliando su legado como uno de los mejores futbolistas de la historia de su país. Haaland tampoco se queda atrás. El atacante noruego llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como el máximo referente de Noruega y rápidamente respondió con goles que mantienen a su selección en la pelea por avanzar de ronda.

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Aunque el francés tiene una ligera ventaja en el apartado histórico, el enfrentamiento entre ambos promete convertirse en uno de los momentos más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con dos de las mayores estrellas del futbol mundial buscando seguir agrandando sus cifras.

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