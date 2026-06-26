¿Por qué a Mbappé le dicen Kiki? La desconocida historia del apodo del jugador francés

Kylian Mbappé es una de las máximas figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de los futbolistas más populares del planeta. Sin embargo, existe un detalle que muchos aficionados desconocen: el origen del apodo "Kiki", un sobrenombre que lo acompaña desde hace varios años dentro del vestidor de Francia.

Mientras el delantero se prepara para disputar uno de los partidos más importantes del torneo frente a Noruega, el curioso apodo volvió a llamar la atención de miles de aficionados.

¿Por qué a Mbappé le dicen Kiki?

De acuerdo con portales especializados, el apodo surgió dentro de la selección francesa y fue popularizado por varios de sus compañeros, especialmente por Paul Pogba y Antoine Griezmann. Durante el Mundial de Rusia 2018, cuando Mbappé brilló como una de las grandes revelaciones del torneo, los futbolistas franceses comenzaron a llamarlo "Kiki" como una forma cariñosa y abreviada de referirse a Kylian.

Con el paso del tiempo, el sobrenombre se hizo tan popular que incluso entrenadores como Luis Enrique lo utilizaron públicamente durante conferencias de prensa cuando coincidieron en el PSG. Lo curioso es que, según reveló Antoine Griezmann en entrevistas pasadas, a Mbappé no le entusiasma demasiado que lo llamen de esa manera, aunque el apodo terminó quedándose dentro del entorno futbolístico.

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Más allá de "Kiki", Mbappé también recibió otros sobrenombres a lo largo de su carrera. Durante el Mundial de Rusia 2018 algunos compañeros llegaron a llamarlo "37" debido a la velocidad que alcanzaba en los partidos. Actualmente, el delantero francés sigue siendo una de las principales figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de los candidatos a pelear por el título de goleo del torneo.

Mientras millones de aficionados lo conocen simplemente como Mbappé, dentro del vestidor francés todavía hay quienes continúan llamándolo por el apodo que nació hace casi una década: Kiki.

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