Cuántos PENALES ha tenido Lionel Messi en los Mundiales: uno por uno

NOTICIA EN DESARROLLO — La Selección Argentina ha tenido un nuevo penal en mundiales debido a que en el partido contra Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el VAR intervino y señaló una infracción sobre Lautaro Martínez. Sin embargo, Lionel Messi lo falló en esta ocasión.

Lionel Messi ha ejecutado un total de 7 penales durante los 90 o 120 minutos reglamentarios en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA: anotó 4, erró 3 y no ha fallado en ninguna de sus definiciones por penales.

Además de los 90 o 120 minutos, Messi ha participado en tandas de penales. Tiene un registro de 100% de efectividad en ese caso, ya que marcó los 3 tiros que ejecutó: contra Países Bajos (semifinales 2014 y cuartos de final 2022) y ante Francia (final en 2022).

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¿Cuántos penales ha fallado Lionel Messi en Mundiales?

2006: Sin penales a favor.

2010: Sin penales a favor.

2014: Sin penales a favor en tiempo regular. Anotó contra Países Bajos en semifinales, en tanda de penaltis.

2018: Falló contra Islandia en el debut del Mundial.

2022: Falló contra Polonia en la tercera fecha de la fase de grupos. Marcó el resto de los ejecutados.

2026: Falló contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos.

El calendario de la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J

Sábado, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Los Ángeles (Los Ángeles, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J

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