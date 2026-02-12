No vas a creer cuál es el jugador de Chivas que no come tacos por nada del mundo
Es una de las figuras del Guadalajara pero no asume esta gran costumbre mexicana
Mientras Chivas descarta a uno de sus delanteros que se irá a una liga menor, hay un futbolista del Guadalajara que no come tacos por nada del mundo y lo dio a conocer nada menos que su padre en una reciente entrevista para los medios de comunicación de México. Dejando atrás cualquier rumor, aseguran que el jugador es completamente disciplinado con sus comidas.
Durante los últimos tiempos se habían viralizado imágenes de Armando González en una taquería y se le atribuía una mala alimentación. Lejos de eso, su padre habló para los micrófonos de los medios mexicanos y aseguró que la Hormiga solo los acompaña a ellos, pero come su propia comida. Además, Chivas pierde a una estrella para los 4 partidos más importantes del semestre.
Padre de Armando 'Hormiga' González aclara el video viral del jugador de Chivas en los tacos— La Afición (@laaficion) February 11, 2026
📹 @_gonsed https://t.co/Hsf7uOlZwF pic.twitter.com/Dq5apC9XKO
La Hormiga González sólo acompaña a su familia, pero no come tacos por nada del mundo
“(Armando) Es muy disciplinado. A él saliendo del estadio le dan su comida. Él nos acompaña a nosotros que vamos a comer tacos. A él le gusta ir ahí porque saluda a la gente, a los meseros que son sus amigos. Pero come su comida y toma su agüita de jamaica que le da el nutriólogo de las Chivas al acabar sus partidos”, explicó su papá para aclarar los rumores.
Tal es la disciplina de la Hormiga González que el propio padre aseguró que, cuando su hijo va a visitarlos, ellos deben diagramar todo un esquema de comidas diferentes a las que consumen habitualmente porque el joven futbolista es muy riguroso con ese tema. De ese modo, se descartan los falsos rumores de que Armando se la pasaba comiendo tacos.
Los números de la Hormiga González en Chivas de Guadalajara
De acuerdo a los reportes de BeSoccer, sitio que se centra en el análisis de las estadísticas de los jugadores, Armando “La Hormiga” González tienen este desempeño jugando para las Chivas de Guadalajara:
- Partidos que ha disputado: 51
- Duelos que ha comenzado como titular: 26
- Goles que ha marcado: 21
- Asistencias que ha aportado: 3
- Tarjetas que ha recibido: 5 amarillas y ninguna roja.