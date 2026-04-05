No juega con Chivas desde febrero por lesión, pero aseguran que irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre ya tiene un gran porcentaje de la lista de convocados de México para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, aún existen ciertas dudas en posiciones específicas a falta de 67 días para que el torneo comience. Chivas es uno de los equipos que más se verá afectado durante el Clausura 2026 y, ahora, aseguran que uno de sus futbolistas titulares estaría en la convocatoria final de la Selección Mexicana.

El encargado de elevar el rumor fue Christian Martinoli, quien junto a Luis García en su podcast ‘Farsantes con Gloria’, realizaron un ejercicio para proyectar la convocatoria final de México para el Mundial 2026. Entre ambos llegaron a la conclusión de que Luis Romo tiene altas probabilidades de meterse a la lista de la Selección Mexicana, a pesar de no sumar minutos por estar lesionado.

Luis Romo|@luis.romo3

Romo estuvo ausente en la convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo. La razón no fue futbolística, sino que el mediocampista arrastra una lesión que padeció en el juego contra Toluca por el Clausura 2026 y que tuvo una recaída. Desde aquel 28 de febrero, el futbolista de 30 años no ha vuelto a sumar minutos con el equipo nacional ni tampoco con Chivas.

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A pesar de estar lesionado, distintos reportes indican que Romo está atravesando la última etapa de su recuperación y reaparecerá en los próximos partidos del Guadalajara. En este contexto, tendrá el tiempo suficiente para regresar a su mejor nivel y demostrar que está apto para representar a México en el Mundial 2026. Según Martinoli, será uno de los mediocampistas del combinado azteca en el torneo impulsado por la FIFA.

Romo podría reaparecer en la Jornada 13 del Clausura 2026

Luis Romo tiene altas probabilidades de regresar a la titularidad este domingo 5 de abril en el duelo contra Pumas correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. Cabe destacar que el centrocampista ya sumó minutos durante el juego amistoso contra Atlas que se llevó a cabo en Los Ángeles. Allí, estuvo en cancha 45 minutos y pudo finalizar el encuentro sin molestias físicas, por lo que podría volver al once inicial esta noche.

Romo podría ingresar en la mitad de cancha en lugar del lesionado Omar Govea o incluso por Brian Gutiérrez, quien no ha sido alineado desde el inicio últimamente. En caso contrario, Luis podría integrar la línea de tres defensores junto a Daniel Aguirre y José Castillo. La decisión final la tendrá el entrenador Gabriel Milito.

