No fue convocado, viene de una lesión, y sigue siendo el futbolista mexicano más caro

Santiago Giménez atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera reciente. Después de una lesión que lo alejó de las canchas durante varios meses, el delantero mexicano apenas comienza a recuperar ritmo con el AC Milan, en un contexto donde cada minuto en el campo cuenta de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, mientras su presente genera dudas, hay un dato que rompe por completo esa narrativa.

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Santi Giménez sigue siendo el número uno

Aunque su valor de mercado ha sufrido una caída considerable en los últimos meses, Santiago Giménez continúa siendo el futbolista mexicano mejor cotizado en la actualidad.

El descenso es evidente. Su precio pasó de 33 millones de euros a 22 millones tras su periodo de inactividad, una consecuencia directa de la lesión que lo frenó en un momento clave de su crecimiento en Europa.

Pero incluso con esa caída libre, ningún otro futbolista azteca lo ha superado.

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Una ausencia que no cambia su estatus

Su no convocatoria en la última Fecha FIFA generó ruido, pero la decisión estuvo alineada con su proceso de recuperación. La prioridad fue evitar riesgos y permitir que retomara ritmo competitivo con su club antes de volver a la Selección Mexicana.

Aun así, su ausencia abrió espacio para otros nombres, que buscan un lugar en la lista final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La presión ahora está en la cancha

Por detrás de Giménez aparecen jugadores que vienen empujando fuerte, como Armando 'La Hormiga' González, quien se mantiene como uno de los referentes de las Chivas y una sólido propuesta en el ataque, aunque todavía le falta experiencia para considerarse un jugador consolidado.

Las próximas semanas serán clave para definir si puede recuperar su mejor nivel y consolidarse nuevamente como una pieza indiscutible rumbo al Mundial 2026.

