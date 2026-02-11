Los jugadores que perderían su puesto tras la llegada de Jonathan Pérez a Chivas

El fichaje de último momento de Jonathan Pérez con Chivas moverá las piezas del equipo, que ya estaba conformado y había resultado un éxito al estar invicto durante las primeras 4 jornadas del Clausura 2026, tras sacarle el resultado al Atlético de San Luis de visitante . La llegada del mexicoamericano podría no caerle bien a algunos del equipo, ya que le quitaría el puesto a 2 jugadores.

Hugo Camberos y Yael Padilla, los jugadores que destacaron con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, podrían ser relegados en el equipo que comanda Gabriel Milito, quien no considera a uno de ellos porque no es de su agrado .

Hugo Camberos y Yael Padilla pelearán el puesto con Jonathan Pérez.|@camberos.58 y @yaelonsan

Pérez juega como extremo y media punta, mismas posiciones que Hugo y Yael, respectivamente. Debido a la que la plantilla es vasta, alguno de estos jugadores podría no ser ni siquiera convocado para los próximos partidos de la Liga BBVA MX, ya que es probable que el ex de Los Ángeles Galaxy sea titular.

Las estadísticas de Yael y Hugo, quienes podrían perder su puesto

Si bien es cierto los seleccionados mexicanos en categorías menores no han tenido un gran rendimiento en este Clausura 2026. Lo anterior, ya que en el caso de Padilla solo ha disputado el 8% de los minutos jugados en este nuevo torneo.

Mientras que el caso de Camberos es más crítico, ya que solo ha jugado poco más del 1% de todos los minutos, según el portal de la Liga BBVA MX, lo que da a entender que no tiene cabida en el cuadro del entrenador argentino.

No obstante, la llegada de Jonathan le dará más competencia al equipo de manera interna, a fin de que jueguen los futbolistas que estén en su mejor momento y así el cuadro rojiblanco tenga una buena campaña y de una vez por todas conquistar el título de la Liga BBVA MX tras casi 9 años de sequía.