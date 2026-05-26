El jugador estrella de Boca que podría llegar a la Liga BBVA MX para el Apertura 2026

El mercado de fichajes de verano en México promete movimientos muy interesantes, como el de una estrella de Cruz Azul que jugaría en otro gigante de la Liga BBVA MX de cara al Apertura 2026. En ese contexto, recientemente trascendió que un crack de Boca Juniors de Argentina estaría cerca de llegar a la liga mexicana. Al menos eso están considerando.

La directiva del conjunto xeneize quiere pelear la Conmebol Copa Libertadores de América y para eso planea varios cambios en su plantilla. En ese contexto y, ligado también a su edad y la necesidad de sumar dinero a su patrimonio, surgió el rumor de la posibilidad de que Miguel Merentiel se suba a un avión y juegue la próxima temporada en el futbol mexicano.

De acuerdo con el diario deportivo Olé de Argentina, varios de los clubes más poderosos del futbol mexicano se mantienen sumamente atentos al estatus de “La Bestia”. Los pretendientes entienden que los sueldos que se manejan en el territorio azteca resultan irresistibles para cualquier futbolista. A sus 30 años, podría salir del conjunto azul y oro.

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A pesar del gran interés, la operación no será nada sencilla debido a las altas exigencias económicas del equipo sudamericano. La cláusula de rescisión estipulada para el uruguayo ronda los 18 millones de dólares, una cifra que frena a cualquiera. La cotización del delantero de 30 años se encuentra justificada plenamente por su extraordinario rendimiento.

Crédito: Mexsport

Actualmente, el jugador se recupera de un desgarro menor en medio de los compromisos de Boca en la Copa Libertadores. A pesar de que el charrúa renovó su contrato y ha declarado sentirse feliz en Buenos Aires, el poder de los millones mexicanos podría terminar de convencer a la dirigencia de Juan Román Riquelme para abrirle las puertas rumbo al suelo azteca.

Las estadísticas de Miguel Merentiel en Boca Juniors

No se descubre nada cuando se dice que el uruguayo es uno de los mejores jugadores que tiene el “Xeneize” en su plantilla. A pesar de su sequía goleadora de los últimos tiempos (volvió al gol ante Cruzeiro la semana pasada), las estadísticas de la “Bestia” Merentiel en Boca Juniors son las siguientes: