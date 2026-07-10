Jugador de Francia le bajó el precio a Marruecos tras eliminarlo y hay polémica

Francia aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de vencer 2-0 a Marruecos en Cuartos de Final. Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano por las declaraciones de uno de los futbolistas franceses, quien generó debate al valorar el nivel mostrado por su rival tras el encuentro.

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El protagonista fue Adrien Rabiot, mediocampista de la selección francesa que disfruta de los goles de Mbappé. Después de la clasificación, el jugador aseguró que su equipo tenía “poco que temer” de Marruecos y afirmó que el conjunto africano no representó demasiado peligro cuando tuvo la posesión del balón, comentarios que rápidamente provocaron reacciones.

Adrien Rabiot fue puesto como transferible en su equipo tras agarrarse a golpes con un compañero; pese a ello fue convocado a la selección|@adrienrabiot_25

Adrien Rabiot provocó la polémica tras el Francia vs Marruecos

En la zona mixta, Rabiot señaló que Francia sintió controlado el partido incluso cuando cedía la iniciativa. “No eran peligrosos. Sentimos que en los momentos en que no teníamos la posesión y se la dejábamos a ellos, no lo eran”, declaró el volante después del encuentro.

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Más adelante intentó matizar sus palabras al reconocer que Marruecos cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias de manera individual. Aun así, remató sus declaraciones asegurando que Francia “los avasalló”, una frase que fue interpretada por distintos medios como una provocación hacia el equipo eliminado.

|MEXSPORT

Francia ya piensa en las semifinales del Mundial 2026

Más allá de la controversia, Rabiot destacó el rendimiento colectivo de la selección francesa. El mediocampista elogió la concentración del grupo y valoró la reacción del equipo después del penal que Yassine Bounou detuvo en los primeros minutos del partido.

Francia selló su clasificación con los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Ahora espera al ganador del duelo entre España y Bélgica para disputar las semifinales del torneo. El partido está programado para el martes 14 de julio y definirá al primer finalista del Mundial 2026.

