Un jugador del futbol mexicano hizo lo que todos querían hacer con Lionel Messi

Lionel Messi atravesó una jornada muy especial. Después de despedir con una carta pública a su padre, Jorge Messi, el argentino regresó a Estados Unidos para volver a jugar con Inter Miami. El partido ante León por la Leagues Cup quedó marcado por el momento personal que atraviesa el capitán y un jugador del futbol mexicano representó al mundo entero.

Uno de los gestos más emotivos llegó desde un jugador del futbol mexicano. Jhohan Romaña, defensor de León, protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral. Primero bloqueó un disparo de Messi, le dijo algunas palabras y pasó su mano por la cabeza. Más tarde hizo algo parecido y lo abrazó. Mientras tanto, hasta Cristiano Ronaldo se solidarizó con Leo.

Romaña tuvo un gesto con Messi

La acción ocurrió durante una jugada de peligro. Messi ingresó al área con la pelota y buscaba generar una oportunidad para Inter Miami. Romaña apareció para interponerse y consiguió frenar el avance del argentino. Sin embargo, lo que sucedió después fue lo que terminó llamando la atención de todos.

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El defensor colombiano se acercó a Messi y lo abrazó durante unos segundos. El momento ocurrió pocos minutos después del ingreso del futbolista argentino y reflejó el respeto que existe hacia el capitán rosarino.

Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel.



RESPETO Y CARIÑO 💚@TeamMessi pic.twitter.com/D1Tdb03DOf — Club León (@clubleonfc) August 13, 2026

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El gesto de Romaña fue interpretado como una muestra de cariño hacia Messi en el momento más difícil de su vida.

León también se sumó al homenaje

El club León compartió la imagen del abrazo en sus redes sociales y acompañó la fotografía con un mensaje dirigido al futbolista argentino: “Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”.

Los últimos días de Messi

Messi había regresado a Estados Unidos después de permanecer varios días en Rosario junto a su familia. Allí acompañó a sus seres queridos tras la muerte de Jorge Messi y estuvo presente durante la despedida de su padre.

Antes del partido, el propio jugador había publicado un mensaje en Instagram para despedirlo. Después de esos días en Argentina, decidió volver a la actividad con Inter Miami y disputar el compromiso de la Leagues Cup.

Romaña le bloqueó un disparo a Messi, a minutos del ingreso del 10, y luego el ex-San Lorenzo le dedicó algunas palabras, lo abrazó y le pasó la mano por la cabeza. Hermoso gesto.



📺 @LeaguesCup on Apple TV pic.twitter.com/Z90HHzrwiy — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2026

Así, en medio de un momento complicado para Messi, distintas figuras del futbol mostraron su apoyo. Romaña representó a todo el futbol mexicano con ese abrazo para Leo.

