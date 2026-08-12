El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi por la muerte de su padre

Como todos sabemos, Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años. Los fans han estado muy pendientes del ícono argentino y ahora muchos de ellos se han sorprendido al descubrir que Cristiano Ronaldo le escribió en una de sus publicaciones este 12 de agosto. “Un abrazo enorme, Leo. Mucha fuerza”, escribió. Este gesto ocurrió en una carta que le dedicó en redes sociales a su padre, donde muchas figuras del futbol le han dejado muestras de cariño.

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¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Messi?

Ronaldo es un hombre de pocas palabras, y su mensaje fue muy breve. Sin embargo, está lleno de significado por la histórica competencia entre ambos jugadores, la cual ha durado años. Cristiano dejó de lado cualquier comparación deportiva para enviarle a Messi un mensaje de solidaridad en un momento familiar.

|Captura de pantalla Instagram

¿Qué escribió Messi sobre su padre?

Cristiano Ronaldo dejó el mensaje en una carta donde Messi cuenta que todavía le resulta difícil aceptar que Jorge ya no estará para hablar con él después de los partidos. También recordó que su padre fue quien lo acompañó desde niño a entrenamientos y encuentros, además de convertirse en una figura fundamental durante su carrera.

En este mismo texto también recuerda que durante el Mundial, Jorge le pedía que disputara un último torneo y Messi esperaba llegar hasta la final para que pudiera verlo. Finalmente, su padre no pudo acompañarlo.

¿Qué otros futbolistas apoyaron a Messi?

Al ser una leyenda del deporte, era de esperarse que en un momento como este, muchas personas decidieran acompañarlo en su dolor. Sergio “Kun” Agüero, Neymar y Marc Bartra, entre otros futbolistas y amigos del argentino, también dejaron mensajes de apoyo.

¿Cristiano Ronaldo y Messi son amigos?

Durante ambos, ambos fueron comparados como los grandes rivales de su generación. No son amigos cercanos, pero ambos siempre han mostrado respeto y aprecio el uno al otro. El mensaje que dejó Ronaldo mostró que fuera de la cancha existe espacio para la empatía.