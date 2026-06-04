VIDEO: jugador de Japón causa terror a todas las selecciones por este movimiento de pies increíble

La Selección de Japón buscará ser el “caballo negro” de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Asociación de Futbol de Japón apuesta cada vez más por el deporte rey y, en los últimos años, su equipo nacional ha crecido su calidad en pasos agigantados. Clasificaron a la justa mundialista el 20 de marzo de 2025, siendo la primera selección no anfitriona en asegurar su boleto.

Su futbol es cada año más vistoso y llegan a la edición de México, Estados Unidos y Canadá como uno de los equipos que puede dar la gran sorpresa en el certamen. Este crecimiento se debe al gran trabajo de las escuelas a lo largo de todo el territorio japonés, siendo la Seiwa Gakuen High School una de las más reconocidas en el último tiempo por formar jugadores con enorme capacidad de regate, creatividad y técnica individual.

Selección de Japón derrota a Inglaterra en Wembley|JFA

Jugadores de la Seiwa Gakuen High School meten miedo a nivel global

Esta escuela de futbol ubicada en Sendai, prefectura de Miyagi, cuenta con una filosofía muy marcada: crear jugadores altamente capaces con el balón dominado. En Japón es conocida como una especie de “dribbling squad” o “ejército de regateadores”, porque su estilo rompe con la estructura más rígida que suele asociarse al futbol formativo japonés.

TE PUEDE INTERESAR:



La propia escuela define el objetivo de su equipo varonil con el lema “futbol que quede en la memoria”, basado en la técnica individual y la creatividad de cada jugador. Actualmente, su plantel masculino tiene 232 futbolistas registrados entre primer, segundo y tercer año. El potencial de sus juveniles ha despertado la atención del mundo entero y algunos de sus entrenamientos ya son virales en Internet y en redes sociales.

Cabe destacar que los entrenamientos de Seiwa Gakuen están centrados en duelos de 1 vs 1 y 2 vs 2, con énfasis absoluto en el drible. GEKISAKA, medio japonés especializado en futbol, publicó una visita al equipo en la que lo presentó como un conjunto “diferente” dentro del futbol colegial japonés, precisamente por su obsesión con la técnica individual y el regate.

Cómo llega Japón a su debut mundialista

Japón llega a su debut mundialista con una preparación positiva y señales de crecimiento competitivo. El equipo de Hajime Moriyasu cerró su etapa previa con triunfo 1-0 ante Islandia en Tokio, gracias a un gol de Koki Ogawa al minuto 87. Aunque dominó la posesión, también dejó dudas en la generación ofensiva ante un rival cerrado. Su debut será el 14 de junio ante Países Bajos, en Dallas.

No es menor que Japón llega con una base consolidada y varios futbolistas en Europa, entre ellos Zion Suzuki, Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito y Yukinari Sugawara. Además, el equipo asiático arriba con confianza tras victorias de alto perfil ante Brasil e Inglaterra en el último año. Por esta razón, los Samurai Blue no solo apuntan a competir: buscan romper su techo histórico en Copas del Mundo.

Japón está invicta ante rivales europeos desde 2018|JFA

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

