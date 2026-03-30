Rayados de Monterrey da tremenda sorpresa en el Clausura 2026: esta es la buena noticia

El Clausura 2026 ha sido un camino de obstáculos para Rayados de Monterrey —que reforzó un equipo de Europa con uno de sus delanteros— debido a las constantes bajas por lesión y su pobre rendimiento deportivo. Sin embargo, tras el reciente parón por Fecha FIFA, el cuerpo técnico de Nicolás Sánchez ha recibido una noticia que cambia por completo el panorama.

La "Pandilla" finalmente sonríe con un reporte médico que ilusiona a su afición. La gran sorpresa radica en la recuperación masiva de piezas clave de Rayados —que lleva 17 eliminaciones consecutivas—. Luego de semanas de incertidumbre, figuras de la talla de Lucas Ocampos, Sergio Canales y Víctor Guzmán están listas para volver a la acción.

Sergio Canales podría dejar Rayados en junio|Crédito: Rayados de Monterrey / X

¿Qué futbolistas recupera Nicolás Sánchez en Rayados de Monterrey?

El regreso más esperado por los aficionados es el de Sergio Canales. El español se ausentó en cuatro compromisos clave entre Liga BBVA MX y Concacaf Champions Cup debido a molestias musculares, pero ya entrena al parejo del grupo. Junto a él, el “Toro” Guzmán superó un fuerte golpe sufrido ante Cruz Azul y estaría listo para jugar.

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Por otro lado, Stefan Medina y Lucas Ocampos también han mostrado una evolución favorable en los últimos días. El defensor colombiano ya trabaja con normalidad, mientras que el extremo argentino se integró progresivamente a las prácticas bajo la supervisión médica. Estarán listos de cara a la Jornada 13.

Luca Orellano|Crédito: Rayados de Monterrey

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A pesar de las buenas noticias, no todo es perfecto en el campamento regiomontano. Iker Fimbres es la baja más sensible a largo plazo debido a un esguince de tobillo y edema óseo que lo alejará varias semanas de las canchas. Asimismo, elementos como Jesús Corona y Erick Aguirre continúan lidiando con problemas musculares que los mantienen en duda.

El caso que sigue generando tensión por fuera de lo deportivo es el de Anthony Martial. El delantero francés se mantiene separado del plantel por temas de indisciplina al no querer ingresar al campo de juego cuando su equipo perdía 0-3 (perdió 2-3 y él no entró). A diferencia de los lesionados, el futuro del ex Manchester United depende de una decisión interna del club.