Es el jugador más barato de Pumas UNAM y Efraín Juárez confía plenamente en él

Efraín Juárez ha logrado dejar atrás el mal momento de Pumas en la Liga BBVA MX y, en la actualidad, se posiciona como uno de los candidatos a ganar el Clausura 2026. El equipo ha respondido, principalmente, gracias a sus estrellas como Keylor Navas o Adalberto Carrasquilla. No obstante, el entrenador mexicano también le ha dado oportunidades a los más jóvenes, como es el caso de Ángel Azuaje.

El defensa central de apenas 21 años recibió toda la confianza de su cuerpo técnico desde el día uno. Si bien es cierto que no es titular de forma habitual, suele ser una de las primeras opciones en la zaga central por decisión de Juárez. Lo curioso aquí es que Azuaje se posiciona como el jugador de Pumas con el menor valor de mercado de toda la plantilla, dato que toma por sorpresa a muchos.

Ángel Azuaje|Pumas UNAM

De acuerdo a los números ofrecidos por la plataforma especializada Transfermarkt, el canterano de los universitarios tiene un precio actual de apenas 100 mil euros, cifra que equivale a poco más de 2 millones de pesos. Estos números son extremadamente bajos para la cantidad de dinero que mueve el futbol en la actualidad, sobre todo al hablar de transferencias hacia otros equipos.

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Azuaje ha tenido protagonismo a lo largo del año

A pesar de su poca experiencia en Primera División, ya que tuvo su debut profesional en 2025, Efraín Juárez cree en el joven defensor mexicano y le dio varios minutos en el Clausura 2026. Actualmente, lleva 10 partidos jugados de 12 posibles en lo que va del torneo y suma 666 minutos dentro del terreno de juego. Cabe destacar que en 7 de ellos inició como titular, un dato no menor.

A su corta edad, ya se ha posicionado como una de las principales variantes en la defensa de la UNAM y buscará sumar su granito de arena para conseguir el campeonato de la Liga BBVA MX a mitad de año.

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