Keylor Navas luce cada vez más cerca de jugar con Leo Messi en Inter Miami

El Inter Miami ha mostrado interés en Keylor Navas en las últimas semanas, el experimentado portero costarricense que podría convertirse en el titular bajo los tres palos del equipo de Florida.

Esta posibilidad surge en un momento clave de la temporada 2026 de la MLS, donde el club campeón busca fortalecer su plantilla con figuras de élite internacional, ya habiendo mostrado la disposición de firmar a Bernardo Silva.

¡ESPECTACULAR! Keylor Navas dice NO al gol y le ataja un penal a Benedetti

El veterano de 39 años ha sido una sensación en la Liga MX con los Pumas desde su llegada, destacando por su liderazgo y formidable desempeño en la portería. Su contrato con el equipo universitario expira en junio de 2026, lo que abre la puerta a negociaciones con otros clubes, incluyendo opciones en la MLS. Aunque, ojo, fuentes informaron este mismo fin de semana que la renovación estaría muy cerca de concretarse.

Carrera de Keylor Navas y su época dorada en Real Madrid

Keylor Navas irrumpió en el fútbol europeo con un Mundial 2014 inolvidable defendiendo a Costa Rica, lo que le valió su traspaso al Levante y luego al Real Madrid en 2014. En el club merengue, se convirtió en el titular indiscutible durante la era más gloriosa de la historia reciente, ganando tres Champions League consecutivas, la Undécima en Milán (2016), la Duodécima en Cardiff (2017) y la Decimotercera en Kiev (2018).

Allí, Navas disputó 162 partidos oficiales, sumando 12 títulos, incluyendo una LaLiga, cuatro Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

Posteriormente, brilló en el PSG con tres Ligue 1 y una vez compartió vestuario con Lionel Messi entre 2021 y 2023, aunque ya se conocían de duelos anteriores en España.

Antes, en LaLiga con Levante y Real Madrid, Messi le marcó nueve goles en 13 enfrentamientos.

Interés del Inter Miami en Keylor Navas

El Inter Miami, actual monarca de la MLS, ve en Navas al portero ideal para disputar el puesto titular. Reportes indican que el club de David Beckham lo tiene en carpeta como una de las prioridades, especialmente ante la necesidad de experiencia en portería para competir en Concachampions.

A pesar de contar con Dayne St. Clair, Rocco Ríos Novo y Luis Barraza en su plantilla para 2026, el interés persiste por la jerarquía del guardametas costarricense. Fuentes cercanas hablan de una oferta multianual atractiva que compita directamente con la que puedan hacerle los Pumas.

Se acabó el invicto! Keylor Navas cae por primera vez en Liga MX

Viabilidad del traspaso a la MLS

La llegada de Keylor Navas al Inter Miami es viable gracias a la ventana de transferencias secundaria de la MLS, abierta del 13 de julio al 03 de septiembre de 2026.

Sin embargo, Pumas tendría ya muy avanzadas las negociaciones para renovarlo hasta 2027, con opción adicional, lo que complica el panorama. El club mexicano valora su aporte en el Clausura 2026, aunque limitaciones financieras podrían inclinar la balanza hacia la MLS si el combinado miamense decide pagar la cláusula al club mexicano.