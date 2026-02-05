Digno del Premio Puskás: el gol de Tecatito Corona en Rayados de Monterrey que nadie puede creer

Rayados de Monterrey estuvo al borde de la humillación en Guatemala tras ir abajo en el marcador hasta el minuto 90 contra Xelajú MC en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 . Sin embargo, Jesús Corona apareció en el tiempo adicionado para salvar a los regios de un papelón y anotó el gol del empate que dejó la serie de dieciseisavos de final abierta de cara al juego de vuelta.

Cuando todo parecía que Rayados iba a regresar a Monterrey con una dolorosa derrota, el ‘Tecatito’ apareció en el minuto 90+2 para anotar un gol digno del Púskas. Un rechazo rival cayó en sus pies y, desde fuera del área, se acomodó para rematar con su pierna derecha colocando el disparo. El balón tomó una curva importante durante el recorrido y se estampó en el fondo de la red en el ángulo superior izquierdo del portero guatemalteco.

Tecatito Corona marcó el gol del empate para los Rayados|Crédito: Rayados de Monterrey / X

A pesar del increíble gol que acababa de marcar, Corona no festejó con euforia, sabiendo que el equipo estaba a deber a pesar de haber tomado la iniciativa durante gran parte del cotejo. Lo cierto es que Rayados sigue con vida en el torneo y ahora todo se definirá en el ‘Gigante de Acero’. La buena noticia es que Monterrey corre con ventaja gracias a la norma del gol de visitante.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué necesita Rayados para avanzar a octavos de final de la Concachampions?

A pesar de la incertidumbre en Guatemala, los regios rescataron un buen resultado en condición de visitante. Y es que incluso empatando sin goles tendrá asegurada su participación en la próxima instancia. No obstante, un empate 1-1 obligaría a Rayados a jugar el tiempo suplementario y, en caso de igualdad, todo se definirá en penaltis.

Cualquier otro empate significaría la clasificación de Xelajú, mientras que con una victoria también estarán en octavos de final. Si los guatemaltecos consiguen un triunfo en México, La Pandilla quedará eliminada del torneo.

¿Cuándo es el juego de vuelta entre Rayados y Xelajú por Concachampions?

Rayados recibirá a Xelajú el próximo miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (tiempo Centro de México) y el partido se llevará a cabo en el Estadio BBVA. Los regios son los claros favoritos a llevarse la serie y, en caso de avanzar a la siguiente fase, se enfrentarán al ganador de la llave entre Cruz Azul y Vancouver FC. Cabe destacar que La Máquina consiguió una ventaja de tres goles en el juego de ida y todo se definirá en Ciudad de México.